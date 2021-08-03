"Здание заблокировано": возле Пентагона произошла стрельба, есть раненые (видео)

Персоналу запретили выходить из здания, а граждан просят обходить район стороной.

В Вашингтоне на автобусной остановке возле Пентагона прозвучала стрельба. Здание Минобороны заблокировали. Об этом сообщает CNN.

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Всему персоналу Пентагона запретили выходить из здания из-за стрельбы. Стрельба началась на автобусной станции Metro Bus, которой ежедневно пользуются сотрудники ведомства.

На данный момент заявляется о нескольких выстрелах, а пожарная служба округа Арлингтон сообщает о нескольких пациентах, однако неизвестно с какими травмами и есть ли огнестрельные ранения. По информации AP News, ранение получил один полицейский.

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим общественность избегать этого района", — заявили в Агентстве по охране сил Пентагона.

Как сообщает Fox News, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что он и министр обороны Ллойд Остин не находились в здании во время стрельбы.

По словам Кирби, к стрельбе был причастен офицер полиции Пентагона. Было произведено несколько выстрелов, но неясно по кому и из какого оружия.

По состоянию на 20:10 Пентагон возобновил работу, но автобусная станция и вход в метро все еще находится под оцеплением, — сообщается в Twitter на странице Агенства по охране сил Пентагона.

Напомним, в США водитель застрелил байкера, направившего пистолет на его детей.