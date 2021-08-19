"В багажнике бомба": в США эвакуировали Капитолий из-за угрозы взрыва (фото)

Следователи пытаются выяснить, есть ли в машине детонатор, учитывая заявления водителя о заминированном багажнике.

В Вашингтоне полицейским пришлось эвакуировать часть Капитолия из-за поступившего сообщения о минировании машины. Об этом сообщает Fox News.

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В районе проспекта Независимости и Первой улицы мужчина заявил, что у него в багажнике находится взрывчатка. Как передают источники издания в правоохранительных органах, с водителем ведут переговоры представители ФБР.

В 9:40 по местному времени был вызов о вероятной взрывчатке внутри пикапа. Следователи пытаются определить, является ли подозрительное устройство в пикапе работоспособным взрывчатым веществом и держал ли человек в пикапе детонатор.

Полиция отправила снайперов в район возле Капитолия и Верховного суда, а также эвакуировала несколько зданий на обширном комплексе Капитолия. СМИ обязали находиться в 1 км от машины с водителем.

[ + – ] Заявление полиции

Как передает местный телеканал abc7, переговорщики работают над тем, чтобы найти мирное решение из данной ситуации. В скором времени полиция проведет брифинг о событии.

Сообщается, что мужчину зовут Рэй Росберри, а в Facebook он вел прямую трансляцию, в которой он утверждал, что готов умереть. Однако ее быстро удалили из соцсети.

Напомним, 3 августа возле Пентагона произошла стрельба с раненными. Персоналу запрещали выходить из здания, а граждан просили обходить район стороной. Ранее в Штатах водитель застрелил байкера, направившего пистолет на его детей.