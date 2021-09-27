Новый "Никола Тесла": инженер запатентовал генератор бесконечной энергии, меняющий пространство-время

Сальваторе Сезар Пайс является автором настолько ошеломляющих футуристических проектов, что они получили название "патенты на НЛО". Чего только стоят гибридный подводно-космический корабль, генератор высокочастотных гравитационных волн и термоядерного синтеза!

Американский инженер Сальваторе Сезар Пайс получил несколько патентов во время работы на ВМС США. Проекты настолько амбициозны, что их автора часто сравнивают с новатором Николой Теслой. Пайс разработал дизайн футуристического гибридного транспортного средства с радикальной двигательной установкой, которая будет одинаково хорошо работать в воздухе, под водой и в космосе, а также компактный термоядерный реактор, генератор гравитационных волн и даже инструмент модификации пространства-времени.

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Об ученом и его теоретических изобретениях рассказывает издание interestingengineering.com.

Идеи инженера Пайса: перемещение в пространстве-времени и бесконечная энергия

Хотя технологии, необходимые для создания описанных в патентной документации устройств, выходят за рамки возможностей, тем не менее, исследования во многих из этих областей проводятся годами. Это, кстати, объясняет, почему ВМС проявили интерес к наработкам Пайса. "Еще один важный момент — есть вероятность, что правительство Китая заинтересовано в разработке аналогичных технологий", — пишет издание.

Гибридный подводно-космический корабль

Особое внимание привлекает патент на конусообразный корабль, обладающий беспрецедентной дальностью и скоростью движения. Эта машина сможет с легкостью перемещаться и в воздухе, и глубоко под водой, и даже выходить в космос, создавая квантовый вакуум в энергетическом поле. С помощью квантового вакуума, образовавшегося вокруг его корпуса, машина будет отталкивать любые молекулы, с которыми она сталкивается, независимо от среды. По задумке, корабль также не должен оставлять никаких тепловых следов, что делало бы его практически незаметным. "Управление "квантовыми флуктуациями поля" в вакууме противодействует инерции и сопротивлению, что приводит к "экстремальным скоростям". Уменьшение инерционной и гравитационной массы летательного аппарата делает его незаменимым для космических путешествий. Однако, как уже отмечалось, такой аппарат невозможно создать с помощью современных технологий", — говорится в материале.

[ + – ] Концепция гибридного подводно-космического корабля Пайса

Генератор термоядерного синтеза

Другой футуристический патент выдан на устройство плазменного термоядерного синтеза. Оно будет относительно небольшим, менее 2 м в длину, и в нем будут происходить реакции термоядерного синтеза, генерирующие мощность в диапазоне от 1 гигаватта (1 млрд ватт) до тераватта (1 трлн ватт). Для сравнения: угольная электростанция или ядерный реактор вырабатывают энергию в диапазоне от 1 до 2 гигаватт.

"Записи исследователей, которые работали над проверкой идей Пайса, указывают на то, что возможным результатом использования устройства плазменного синтеза и высоких уровней энергии, которые оно может генерировать, является "инструмент модификации пространства-времени", — пишет медиа.

[ + – ] Генератор электромагнитного поля Паиса состоит из корпуса, электростатического генератора, силовой установки, термоэлектрического генератора и электродвигателя

Генератор электромагнитного поля

Среди других изобретений Пайса — патент на генератор электромагнитного поля. Он мог бы создать непробиваемый защитный щит на море и на суше, а также смог бы защитить космические военные и гражданские объекты от баллистических и крылатых ракет, избегающих радаров и других средств защиты. Щит может служить барьером от опасностей из космоса.

[ + – ] Концепт генератора высокоэнергетического электромагнитного поля

Генератор высокочастотных гравитационных волн

Еще одно устройство — генератор высокочастотных гравитационных волн, который будет пересекать генерируемые электромагнитные поля и создавать волны гравитации. Их можно было бы использовать для перемещения космических кораблей в дальние уголки галактики.

Сам изобретатель считает, что все проекты можно воплотить в жизнь, если добиться "генерации экстремально высоких потоков энергии". "Электромагнитные энергетические поля были бы настолько мощными, что могли бы спроектировать ткань нашей реальности на самом фундаментальном уровне", — пишет сам Пайс.

С практической точки зрения, это привело бы к настоящей революции в двигателях, квантовых коммуникациях и могло бы создать источник дешевой энергии.

Критика и тестирование проектов Пайса

Идеи Пайса вызвали критику со стороны коллег-ученых. Так, инженер-ядерщик Карл Уиллис из Университета Нью-Мексико назвал его работы "классическим случаем патологической науки", в которых много "бессмысленных утверждений", но мало доказательств того, что его идеи, которые противоречат законам физики, могут быть воплощены. Физик Стивен Уэбб из Портсмутского университета в Англии был удивлен тому, что Пайсу выдали патенты. Он назвал идеи инженера "замечательным списком желаний, который не имеет смысла с точки зрения физики". Доктор Чарльз Коллетт из колледжа Мюленберг признал, что на практике существуют "серьезные инженерные проблемы" при создании устройств, описанных Пайсом.

[ + – ] Генератор электромагнитного поля Пайса протестирован исследователями ВМФ

Несмотря на критику, в ВМС США к наработкам ученого отнеслись достаточно серьезно, проводили эксперименты в течение 3-х лет и даже сочли некоторые из них "работоспособными". В патентных документах работоспособность изобретений засвидетельствована двумя представителями ВМФ. "Есть данные о том, что генератор высокоэнергетического электромагнитного поля испытывался с 2016 по 2019 годы и на эти испытания было потрачено $508 тыс. Команда, работающая над проектом, состояла не менее чем из 10 техников и инженеров и проработала около 1,6 тыс. часов. Но по завершении испытаний эффект Пайса "не мог быть доказан", — пишет издание

О дальнейшей судьбе устройства ничего не известно. В документах, полученных WarZone Drive, указано, что "изобретения могут быть переданы другому исследовательскому отделу военно-морского флота или военно-воздушных сил, или, возможно, в НАСА или DARPA"

Кто такой инженер Пайс?

Как выяснили журналисты interestingengineering.com, Сальваторе Сезар Пайс является инженером-механиком и инженером аэрокосмических систем. По крайней мере, в 2019 году он участвовал в Программе стратегических систем ВМФ (SSP) при Министерстве обороны в Вашингтоне, округ Колумбия. Стоит отметить, что SSP является "ведущим национальным поставщиком экономичных, безопасных и надежных систем стратегического морского базирования и связанных с ними технологий". Ученый принимал участие в разработке современных подводных лодок и оружия.

Пайс имеет степень доктора философии, которую он получил в Кейсовском университете Западного резервного района, был научным сотрудником в НАСА, работал в NAWCAD, а также занимал должность главного инженера в Northrop Grumman Aerospace Systems — одной из ведущих компаний в области аэрокосмических и оборонных технологий следующего поколения.

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