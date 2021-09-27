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Новый "Никола Тесла": инженер запатентовал генератор бесконечной энергии, меняющий пространство-время

Ирина Рефаги
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космос
Фото: teahub.io

Сальваторе Сезар Пайс является автором настолько ошеломляющих футуристических проектов, что они получили название "патенты на НЛО". Чего только стоят гибридный подводно-космический корабль, генератор высокочастотных гравитационных волн и термоядерного синтеза!

Американский инженер Сальваторе Сезар Пайс получил несколько патентов во время работы на ВМС США. Проекты настолько амбициозны, что их автора часто сравнивают с новатором Николой Теслой. Пайс разработал дизайн футуристического гибридного транспортного средства с радикальной двигательной установкой, которая будет одинаково хорошо работать в воздухе, под водой и в космосе, а также компактный термоядерный реактор, генератор гравитационных волн и даже инструмент модификации пространства-времени.

Об ученом и его теоретических изобретениях рассказывает издание interestingengineering.com.

Идеи инженера Пайса: перемещение в пространстве-времени и бесконечная энергия

Хотя технологии, необходимые для создания описанных в патентной документации устройств, выходят за рамки возможностей, тем не менее, исследования во многих из этих областей проводятся годами. Это, кстати, объясняет, почему ВМС проявили интерес к наработкам Пайса. "Еще один важный момент — есть вероятность, что правительство Китая заинтересовано в разработке аналогичных технологий", — пишет издание.

Гибридный подводно-космический корабль

Особое внимание привлекает патент на конусообразный корабль, обладающий беспрецедентной дальностью и скоростью движения. Эта машина сможет с легкостью перемещаться и в воздухе, и глубоко под водой, и даже выходить в космос, создавая квантовый вакуум в энергетическом поле. С помощью квантового вакуума, образовавшегося вокруг его корпуса, машина будет отталкивать любые молекулы, с которыми она сталкивается, независимо от среды. По задумке, корабль также не должен оставлять никаких тепловых следов, что делало бы его практически незаметным. "Управление "квантовыми флуктуациями поля" в вакууме противодействует инерции и сопротивлению, что приводит к "экстремальным скоростям". Уменьшение инерционной и гравитационной массы летательного аппарата делает его незаменимым для космических путешествий. Однако, как уже отмечалось, такой аппарат невозможно создать с помощью современных технологий", — говорится в материале.

Концепция гибридного подводно-космического корабля Пайса
Концепция гибридного подводно-космического корабля Пайса

Генератор термоядерного синтеза

Другой футуристический патент выдан на устройство плазменного термоядерного синтеза. Оно будет относительно небольшим, менее 2 м в длину, и в нем будут происходить реакции термоядерного синтеза, генерирующие мощность в диапазоне от 1 гигаватта (1 млрд ватт) до тераватта (1 трлн ватт). Для сравнения: угольная электростанция или ядерный реактор вырабатывают энергию в диапазоне от 1 до 2 гигаватт.

"Записи исследователей, которые работали над проверкой идей Пайса, указывают на то, что возможным результатом использования устройства плазменного синтеза и высоких уровней энергии, которые оно может генерировать, является "инструмент модификации пространства-времени", — пишет медиа.

Генератор электромагнитного поля Паиса состоит из корпуса, электростатического генератора, силовой установки, термоэлектрического генератора и электродвигателя
Генератор электромагнитного поля Паиса состоит из корпуса, электростатического генератора, силовой установки, термоэлектрического генератора и электродвигателя

Генератор электромагнитного поля

Среди других изобретений Пайса — патент на генератор электромагнитного поля. Он мог бы создать непробиваемый защитный щит на море и на суше, а также смог бы защитить космические военные и гражданские объекты от баллистических и крылатых ракет, избегающих радаров и других средств защиты. Щит может служить барьером от опасностей из космоса.

Концепт генератора высокоэнергетического электромагнитного поля
Концепт генератора высокоэнергетического электромагнитного поля

Генератор высокочастотных гравитационных волн

Еще одно устройство — генератор высокочастотных гравитационных волн, который будет пересекать генерируемые электромагнитные поля и создавать волны гравитации. Их можно было бы использовать для перемещения космических кораблей в дальние уголки галактики.

Сам изобретатель считает, что все проекты можно воплотить в жизнь, если добиться "генерации экстремально высоких потоков энергии". "Электромагнитные энергетические поля были бы настолько мощными, что могли бы спроектировать ткань нашей реальности на самом фундаментальном уровне", — пишет сам Пайс.

С практической точки зрения, это привело бы к настоящей революции в двигателях, квантовых коммуникациях и могло бы создать источник дешевой энергии.

Критика и тестирование проектов Пайса

Идеи Пайса вызвали критику со стороны коллег-ученых. Так, инженер-ядерщик Карл Уиллис из Университета Нью-Мексико назвал его работы "классическим случаем патологической науки", в которых много "бессмысленных утверждений", но мало доказательств того, что его идеи, которые противоречат законам физики, могут быть воплощены. Физик Стивен Уэбб из Портсмутского университета в Англии был удивлен тому, что Пайсу выдали патенты. Он назвал идеи инженера "замечательным списком желаний, который не имеет смысла с точки зрения физики". Доктор Чарльз Коллетт из колледжа Мюленберг признал, что на практике существуют "серьезные инженерные проблемы" при создании устройств, описанных Пайсом.

Генератор электромагнитного поля Пайса протестирован исследователями ВМФ
Генератор электромагнитного поля Пайса протестирован исследователями ВМФ

Несмотря на критику, в ВМС США к наработкам ученого отнеслись достаточно серьезно, проводили эксперименты в течение 3-х лет и даже сочли некоторые из них "работоспособными". В патентных документах работоспособность изобретений засвидетельствована двумя представителями ВМФ. "Есть данные о том, что генератор высокоэнергетического электромагнитного поля испытывался с 2016 по 2019 годы и на эти испытания было потрачено $508 тыс. Команда, работающая над проектом, состояла не менее чем из 10 техников и инженеров и проработала около 1,6 тыс. часов. Но по завершении испытаний эффект Пайса "не мог быть доказан", — пишет издание

О дальнейшей судьбе устройства ничего не известно. В документах, полученных WarZone Drive, указано, что "изобретения могут быть переданы другому исследовательскому отделу военно-морского флота или военно-воздушных сил, или, возможно, в НАСА или DARPA"

Кто такой инженер Пайс?

Как выяснили журналисты interestingengineering.com, Сальваторе Сезар Пайс является инженером-механиком и инженером аэрокосмических систем. По крайней мере, в 2019 году он участвовал в Программе стратегических систем ВМФ (SSP) при Министерстве обороны в Вашингтоне, округ Колумбия. Стоит отметить, что SSP является "ведущим национальным поставщиком экономичных, безопасных и надежных систем стратегического морского базирования и связанных с ними технологий". Ученый принимал участие в разработке современных подводных лодок и оружия.

Пайс имеет степень доктора философии, которую он получил в Кейсовском университете Западного резервного района, был научным сотрудником в НАСА, работал в NAWCAD, а также занимал должность главного инженера в Northrop Grumman Aerospace Systems — одной из ведущих компаний в области аэрокосмических и оборонных технологий следующего поколения.

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