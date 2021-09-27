Новий "Нікола Тесла": інженер запатентував генератор нескінченної енергії, який змінює часопростір

Сальваторе Сезар Пайс є автором настільки приголомшливих футуристичних проектів, що вони отримали назву "патенти на НЛО". Чого тільки варті гібридний підводно-космічний корабель, генератор високочастотних гравітаційних хвиль і термоядерного синтезу!

Американський інженер Сальваторе Сезар Пайс отримав кілька патентів під час роботи на ВМС США. Проекти настільки амбітні, що їхнього автора часто порівнюють із новатором Ніколою Теслою. Пайс розробив дизайн футуристичного гібридного транспортного засобу з радикальною руховою установкою, яка однаково добре працюватиме в повітрі, під водою та в космосі, а також компактний термоядерний реактор, генератор гравітаційних хвиль і навіть інструмент модифікації часопростору.

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Про вченого та його теоретичні винаходи розповідає видання interestingengineering.com.

Ідеї інженера Пайса: переміщення в часопросторі та нескінченна енергія

Хоча технології, необхідні для створення описаних у патентній документації пристроїв, виходять за рамки можливостей, тим не менш, дослідження в багатьох із цих областей проводять роками. Це, до речі, пояснює, чому ВМС проявили інтерес до напрацювань Пайса. "Ще один важливий момент — є ймовірність, що уряд Китаю зацікавлений у розробці аналогічних технологій", — пише видання.

Гібридний підводно-космічний корабель

Особливу увагу привертає патент на конусоподібний корабель, що володіє безпрецедентною дальністю та швидкістю руху. Ця машина зможе з легкістю переміщатися і в повітрі, і глибоко під водою, і навіть виходити в космос, створюючи квантовий вакуум в енергетичному полі. За допомогою квантового вакууму, що утвориться навколо його корпусу, машина відштовхуватиме будь-які молекули, з якими вона стикається, незалежно від середовища. За задумом, корабель також не повинен залишати ніяких теплових слідів, що робило б його практично непомітним. "Управління" квантовими флуктуаціями поля "в вакуумі протидіє інерції й опору, що призводить до "екстремальних швидкостей". Зменшення інерційної та гравітаційної маси літального апарату робить його незамінним для космічних подорожей. Проте, як уже зазначалося, такий апарат неможливо створити за допомогою сучасних технологій", — йдеться в матеріалі.

[ + – ] Концепція гібридного підводно-космічного корабля Пайса

Генератор термоядерного синтезу

Інший футуристичний патент виданий на пристрій плазмового термоядерного синтезу. Він буде відносно невеликим, меншим за 2 м в довжину, і в ньому відбуватимуться реакції термоядерного синтезу, що генерують потужність у діапазоні від 1 гігавату (1 млрд ват) до теравату (1 трлн ват). Для порівняння: вугільна електростанція або ядерний реактор виробляють енергію в діапазоні від 1 до 2 гігават.

"Записи дослідників, які працювали над перевіркою ідей Пайса, вказують на те, що можливим результатом використання пристрою плазмового синтезу та високих рівнів енергії, які воно може генерувати, є "інструмент модифікації часопростору", — пише медіа.

[ + – ] Генератор електромагнітного поля Пайса складається з корпусу, електростатичного генератора, силової установки, термоелектричного генератора й електродвигуна

Генератор електромагнітного поля

Серед інших винаходів Пайса — патент на генератор електромагнітного поля. Він міг би створити непробивний захисний щит на морі та на суші, а також зміг би захистити космічні військові й цивільні об'єкти від балістичних і крилатих ракет, які уникають радарів та інших засобів захисту. Щит може служити бар'єром від небезпек із космосу.

[ + – ] Концепт генератора високоенергетичного електромагнітного поля

Генератор високочастотних гравітаційних хвиль

Ще один пристрій — генератор високочастотних гравітаційних хвиль, який перетинатиме електромагнітні поля, які генеруються, і створюватиме хвилі гравітації. Їх можна було б використовувати для переміщення космічних кораблів у далекі куточки галактики.

Сам винахідник вважає, що всі проекти можна втілити в життя, якщо домогтися "генерації екстремально високих потоків енергії". "Електромагнітні енергетичні поля були б настільки потужними, що могли б спроектувати тканину нашої реальності на самому фундаментальному рівні", — пише сам Пайс.

З практичної точки зору, це призвело б до справжньої революції в двигунах, квантових комунікаціях і могло б створити джерело дешевої енергії.

Критика та тестування проектів Пайса

Ідеї Пайса викликали критику з боку колег-учених. Так, інженер-ядерник Карл Вілліс із Університету Нью-Мексико назвав його роботи "класичним випадком патологічної науки", в яких багато "безглуздих тверджень", але мало доказів того, що його ідеї, які суперечать законам фізики, можуть бути втілені. Фізик Стівен Вебб із Портсмутського університету в Англії був здивований тому, що Пайсу видали патенти. Він назвав ідеї інженера "чудовим списком бажань, який не має сенсу з точки зору фізики". Доктор Чарльз Коллетт із коледжу Мюленберг визнав, що на практиці існують "серйозні інженерні проблеми" при створенні пристроїв, описаних Пайсом.

[ + – ] Генератор електромагнітного поля Пайса протестований дослідниками ВМФ

Незважаючи на критику, у ВМС США до напрацювань ученого поставилися досить серйозно, проводили експерименти протягом 3-х років і навіть визнали деякі з них "працездатними". У патентних документах працездатність винаходів засвідчена двома представниками ВМФ. "Є дані про те, що генератор високоенергетичного електромагнітного поля випробовували з 2016 по 2019 роки, і на ці випробування було витрачено $508 тис. Команда, яка працює над проектом, складалася не менше ніж із 10 техніків та інженерів і пропрацювала близько 1,6 тис. годин. Але по завершенню випробувань ефект Пайса "не міг бути доведений", — пише видання

Про подальшу долю пристрою нічого не відомо. У документах, отриманих WarZone Drive, зазначено, що "винаходи можуть бути передані іншому дослідному відділу військово-морського флоту або військово-повітряних сил, або, можливо, в НАСА або DARPA"

Хто такий інженер Пайс?

Як з'ясували журналісти interestingengineering.com, Сальваторе Сезар Пайс є інженером-механіком та інженером аерокосмічних систем. Принаймні, у 2019 році він брав участь у Програмі стратегічних систем ВМФ (SSP) при Міністерстві оборони у Вашингтоні, округ Колумбія. Варто відзначити, що SSP є "провідним національним постачальником економічних, безпечних і надійних систем стратегічного морського базування і пов'язаних з ними технологій". Вчений брав участь у розробці сучасних підводних човнів і зброї.

Пайс має ступінь доктора філософії, яку він отримав у Кейсівському університеті Західного резервного району, був науковим співробітником у НАСА, працював у NAWCAD, а також обіймав посаду головного інженера в Northrop Grumman Aerospace Systems — однієї з провідних компаній в галузі аерокосмічних та оборонних технологій наступного покоління .

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