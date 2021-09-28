"Учил обходить санкции США": разработчик Ethereum сознался в помощи КНДР с криптовалютами

Несмотря на запрет, Вирджил Гриффит выступил на конференции перед сотрудниками корейского правительства. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

Один из разработчиков блокчейна Ethereum, Вирджил Гриффит, признал себя виновным в консультировании Северной Кореи для ограничений при помощи криптовалюты. Такое сообщение опубликовали на сайте Министерства юстиции США.

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38-летний программист сознался, что вступил в сговор для нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который запрещает гражданам США продавать товары и оказывать услуги КНДР. Согласно заявлению, в 2019 году он отправился в Пхеньян и выступил с презентацией на конференции, посвященной блокчейнам, в ходе которой учил слушателей обходить американские санкции и отмывать деньги при помощи криптовалют. В частности, пытался облегчить транзакции между Северной и Южной Кореей, используя смарт-контракты.

Правоохранители отметили, что Вирджил Гриффит запрашивал разрешение Госдепартамента США на участие в конференции, но его отклонили. Несмотря на это, разработчик отправился в Северную Корею транзитом через Китай, а потому пытался скрыть доказательства своей поездки. При этом мужчина знал, что среди его слушателей были представители правительства КНДР.

В 2019 году ФБР арестовало американца в Лос-Анджелесе, а 27 сентября 2021 года дал признательные показания накануне федерального суда в Нью-Йорке. Приговор планируют вынести в январе следующего года, разработчику грозит лишение свободы сроком на 20 лет. Как отметил адвокат Брайан Кляйн изданию WSJ, обвиняемый раскаивается в своих поступках.

"Вирджил Гриффит предоставил Северной Корее техническую информацию, зная, что эта информация может быть использована для помощи Северной Корее в отмывании денег и уклонении от санкций. Своими действиями Гриффит поставил под угрозу санкции, введенные Конгрессом и президентом, чтобы оказать максимальное давление на опасный режим Северной Кореи", — отметил прокурор Джеффри Берман во время ареста.

Вирджил Гриффит стал исследователем и разработчиком некоммерческой организации Ethereum Foundation, которая ответственна за создание популярной криптовалюты Ether (Эфир). Программист также участвовал в различных технологических и коммерческих проектах, как гласит его профиль в LinkedIn, одним из таких было создание "поисковой системы в дарк нете".

Ранее писали, что аферисты использовали презентацию iPhone 13 для кражи Биткоина и Ethereum. Они запустили фальшивый стрим в YouTube, который в поисковой выдаче оказался выше оригинального, и разместили заявление о конкурсе. Участникам предлагали отправлять криптовалюту, обещая вернуть вдвое больше.