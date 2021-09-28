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"Учил обходить санкции США": разработчик Ethereum сознался в помощи КНДР с криптовалютами

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Вирджил Гриффит
Фото: Скриншот | Вирджил Гриффит на ETC Summit 2018

Несмотря на запрет, Вирджил Гриффит выступил на конференции перед сотрудниками корейского правительства. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

Один из разработчиков блокчейна Ethereum, Вирджил Гриффит, признал себя виновным в консультировании Северной Кореи для ограничений при помощи криптовалюты. Такое сообщение опубликовали на сайте Министерства юстиции США.

38-летний программист сознался, что вступил в сговор для нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который запрещает гражданам США продавать товары и оказывать услуги КНДР. Согласно заявлению, в 2019 году он отправился в Пхеньян и выступил с презентацией на конференции, посвященной блокчейнам, в ходе которой учил слушателей обходить американские санкции и отмывать деньги при помощи криптовалют. В частности, пытался облегчить транзакции между Северной и Южной Кореей, используя смарт-контракты.

Правоохранители отметили, что Вирджил Гриффит запрашивал разрешение Госдепартамента США на участие в конференции, но его отклонили. Несмотря на это, разработчик отправился в Северную Корею транзитом через Китай, а потому пытался скрыть доказательства своей поездки. При этом мужчина знал, что среди его слушателей были представители правительства КНДР.

В 2019 году ФБР арестовало американца в Лос-Анджелесе, а 27 сентября 2021 года дал признательные показания накануне федерального суда в Нью-Йорке. Приговор планируют вынести в январе следующего года, разработчику грозит лишение свободы сроком на 20 лет. Как отметил адвокат Брайан Кляйн изданию WSJ, обвиняемый раскаивается в своих поступках.

"Вирджил Гриффит предоставил Северной Корее техническую информацию, зная, что эта информация может быть использована для помощи Северной Корее в отмывании денег и уклонении от санкций. Своими действиями Гриффит поставил под угрозу санкции, введенные Конгрессом и президентом, чтобы оказать максимальное давление на опасный режим Северной Кореи", — отметил прокурор Джеффри Берман во время ареста.

Вирджил Гриффит стал исследователем и разработчиком некоммерческой организации Ethereum Foundation, которая ответственна за создание популярной криптовалюты Ether (Эфир). Программист также участвовал в различных технологических и коммерческих проектах, как гласит его профиль в LinkedIn, одним из таких было создание "поисковой системы в дарк нете".

Ранее писали, что аферисты использовали презентацию iPhone 13 для кражи Биткоина и Ethereum. Они запустили фальшивый стрим в YouTube, который в поисковой выдаче оказался выше оригинального, и разместили заявление о конкурсе. Участникам предлагали отправлять криптовалюту, обещая вернуть вдвое больше.