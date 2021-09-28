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"Учив обходити санкції США": розробник Ethereum зізнався в допомозі КНДР з криптовалютою

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Вірджіл Гріффіт
Фото: Скриншот | Вірджіл Гріффіт на ETC Summit 2018

Незважаючи на заборону, Вірджіл Гріффіт виступив на конференції перед співробітниками корейського уряду. Тепер йому загрожує 20 років в'язниці.

Один із розробників блокчейну Ethereum, Вірджіл Гріффіт, визнав себе винним у консультуванні Північної Кореї для обмежень за допомогою криптовалюти. Таке повідомлення опублікували на сайті Міністерства юстиції США.

38-річний програміст зізнався, що вступив у змову для порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який забороняє громадянам США продавати товари та надавати послуги КНДР. Згідно із заявою, у 2019 році він відправився в Пхеньян і виступив із презентацією на конференції, присвяченій блокчейнам, у ході якої вчив слухачів обходити американські санкції та відмивати гроші за допомогою криптовалюти. Зокрема, намагався полегшити транзакції між Північною та Південною Кореєю, використовуючи смарт-контракти.

Правоохоронці зазначили, що Вірджіл Гріффіт запитував дозвіл Держдепартаменту США на участь у конференції, але його відхилили. Незважаючи на це, розробник вирушив до Північної Кореї транзитом через Китай, а тому намагався приховати докази своєї поїздки. При цьому чоловік знав, що серед його слухачів були представники уряду КНДР.

У 2019 ФБР заарештувало американця в Лос-Анджелесі, а 27 вересня 2021 року дало свідчення напередодні федерального суду в Нью-Йорку. Вирок планують винести в січні наступного року, розробнику загрожує позбавлення волі строком на 20 років. Як зазначив адвокат Браян Кляйн виданню WSJ, обвинувачений кається у своїх вчинках.

"Вірджіл Гріффіт надав Північній Кореї технічну інформацію, знаючи, що ця інформація може бути використана для допомоги Північній Кореї у відмиванні грошей та ухилянні від санкцій. Своїми діями Гріффіт поставив під загрозу санкції, введені Конгресом і президентом, щоб надати максимальний тиск на небезпечний режим Північної Кореї", — зазначив прокурор Джеффрі Берман під час арешту.

Вірджіл Гріффіт став дослідником і розробником некомерційної організації Ethereum Foundation, яка відповідальна за створення популярної криптовалюти Ether (Ефір). Програміст також брав участь у різних технологічних і комерційних проектах, як свідчить його профіль у LinkedIn, одним із таких було створення "пошукової системи в дарк неті".

Раніше писали, що аферисти використовували презентацію iPhone 13 для крадіжки біткоїнів і Ethereum. Вони запустили фальшивий стрім у YouTube, який у пошуковій видачі виявився вище за оригінальний, і розмістили заяву про конкурс. Учасникам пропонували відправляти криптовалюту, обіцяючи повернути вдвічі більше.