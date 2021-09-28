"Учив обходити санкції США": розробник Ethereum зізнався в допомозі КНДР з криптовалютою

Незважаючи на заборону, Вірджіл Гріффіт виступив на конференції перед співробітниками корейського уряду. Тепер йому загрожує 20 років в'язниці.

Один із розробників блокчейну Ethereum, Вірджіл Гріффіт, визнав себе винним у консультуванні Північної Кореї для обмежень за допомогою криптовалюти. Таке повідомлення опублікували на сайті Міністерства юстиції США.

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38-річний програміст зізнався, що вступив у змову для порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який забороняє громадянам США продавати товари та надавати послуги КНДР. Згідно із заявою, у 2019 році він відправився в Пхеньян і виступив із презентацією на конференції, присвяченій блокчейнам, у ході якої вчив слухачів обходити американські санкції та відмивати гроші за допомогою криптовалюти. Зокрема, намагався полегшити транзакції між Північною та Південною Кореєю, використовуючи смарт-контракти.

Правоохоронці зазначили, що Вірджіл Гріффіт запитував дозвіл Держдепартаменту США на участь у конференції, але його відхилили. Незважаючи на це, розробник вирушив до Північної Кореї транзитом через Китай, а тому намагався приховати докази своєї поїздки. При цьому чоловік знав, що серед його слухачів були представники уряду КНДР.

У 2019 ФБР заарештувало американця в Лос-Анджелесі, а 27 вересня 2021 року дало свідчення напередодні федерального суду в Нью-Йорку. Вирок планують винести в січні наступного року, розробнику загрожує позбавлення волі строком на 20 років. Як зазначив адвокат Браян Кляйн виданню WSJ, обвинувачений кається у своїх вчинках.

"Вірджіл Гріффіт надав Північній Кореї технічну інформацію, знаючи, що ця інформація може бути використана для допомоги Північній Кореї у відмиванні грошей та ухилянні від санкцій. Своїми діями Гріффіт поставив під загрозу санкції, введені Конгресом і президентом, щоб надати максимальний тиск на небезпечний режим Північної Кореї", — зазначив прокурор Джеффрі Берман під час арешту.

Вірджіл Гріффіт став дослідником і розробником некомерційної організації Ethereum Foundation, яка відповідальна за створення популярної криптовалюти Ether (Ефір). Програміст також брав участь у різних технологічних і комерційних проектах, як свідчить його профіль у LinkedIn, одним із таких було створення "пошукової системи в дарк неті".

Раніше писали, що аферисти використовували презентацію iPhone 13 для крадіжки біткоїнів і Ethereum. Вони запустили фальшивий стрім у YouTube, який у пошуковій видачі виявився вище за оригінальний, і розмістили заяву про конкурс. Учасникам пропонували відправляти криптовалюту, обіцяючи повернути вдвічі більше.