"Это очень страшно": у пользователя взорвалась зарядка от смартфона OnePlus Nord 2

Блок питания разлетелся на части и закоптил розетку, однако компания уверяет, будто там нечему взрываться.

25 сентября зарядное устройство смартфона OnePlus Nord 2 взорвалось во время использования в Индии.

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Издание Gadgets 360 сообщает об этом, ссылаясь на владельца устройства.

Юзер по имени Джимми Хосе показал на своей странице в Twitter последствия инцидента, который произошел в городе Бенгалуру в штате Келлара. Судя по фотографиям, в результате взрыва блок питания разлетелся на части и изрядно почернел. Следы задымления также остались на розетке, к которому было подключено устройство.

"Я хотел бы обратить на это ваше внимание. Мое зарядное устройство OnePlus Nord 2 взорвалось, и довольно громко, и оно взорвало сокет. К счастью, я жив и могу написать этот твит. Nord 2 продолжает работать, но это очень страшно. Я все еще в шоке", — поделился Джимми Хосе.

Мужчина обратился в службу поддержки, которая направила его в сервисный центр. Представители компании оценили повреждения и заявили, что неполадки возникли из-за перепада напряжения. Они также пообещали предоставить пользователю новое зарядное устройство, однако выдали его только через 3 дня.

Во вторник, 28 сентября, техник из OnePlus связался с Джимми, чтобы разъяснить ситуацию. По его словам, устройство сломалось из-за проблем с розеткой, в которой произошло короткое замыкание.

"Это не взрыв. В зарядном устройстве нет ничего, что можно было бы взорваться", — процитировал пользователь своего собеседника.

Компания OnePlus также прокомментировала ситуацию в ответ на запрос Gadgets 360: "Зарядные устройства OnePlus содержат встроенные конденсаторы, которые контролируют и накапливают энергию. В этом случае после тщательного анализа конденсаторы остались неповрежденными, и можно сделать вывод, что взрыв был вызван внешними факторами, такими как колебания напряжения".

[ + – ] Испорченная зарядка Фото: Twitter

В сентябре адвокат из индийского города Дели заявил, что OnePlus Nord 2 5G взорвался в кармане его халата. Тогда специалисты OnePlus заявили, что не смогли провести полноценную диагностику, ведь владелец отказался передать устройство в сервисный центр. Позже компания отправила пользователю юридическое уведомление о "противоречивых и ложных заявлениях" с целью нанести ущерб ее репутации.

Еще один OnePlus Nord 2 5G взорвался в августе спустя несколько дней после покупки. По результатам внутреннего расследования компания заявила, что повреждение устройства, скорее всего, было вызвано внешними факторами, а не производственной проблемой или неполадками смартфона.

Смартфон OnePlus Nord 2 5G выпустили в июле 2021 года в качестве наследника весьма успешной прошлогодней модели Nord. Устройство поддерживает быструю зарядку через брендовое устройство Warp Charge 65.

Ранее писали, что житель Индии погиб из-за взрыва Bluetooth-наушников. 28-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он и скончался, предположительно, от остановки сердца из-за неожиданного хлопка.