"Це дуже страшно": у користувача вибухнула зарядка від смартфона OnePlus Nord 2

Блок живлення розлетівся на частини і закоптив розетку, проте компанія запевняє, начебто там нічому вибухати.

25 вересня зарядний пристрій смартфона OnePlus Nord 2 вибухнув під час використання в Індії.

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Видання Gadgets 360 повідомляє про це, посилаючись на власника пристрою.

Юзер на ім'я Джиммі Хосе показав на своїй сторінці у Twitter наслідки інциденту, який стався в місті Бенгалуру в штаті Келлара. Судячи з фотографій, у результаті вибуху блок живлення розлетівся на частини і неабияк почорнів. Сліди задимлення також залишилися на розетці, до якої було підключено пристрій.

"Я хотів би звернути на це вашу увагу. Мій зарядний пристрій OnePlus Nord 2 вибухнув, і досить голосно, і він підірвав сокет. На щастя, я живий і можу написати цей твіт. Nord 2 продовжує працювати, але це дуже страшно. Я все ще шокований", — поділився Джиммі Хосе.

Чоловік звернувся в службу підтримки, яка направила його в сервісний центр. Представники компанії оцінили пошкодження і заявили, що неполадки виникли через перепад напруги. Вони також пообіцяли надати користувачеві новий зарядний пристрій, однак, видали його тільки через 3 дні.

У вівторок, 28 вересня, технік з OnePlus зв'язався з Джиммі, щоб пояснити ситуацію. За його словами, пристрій зламався через проблеми з розеткою, у якій сталося коротке замикання.

"Це не вибух. У зарядному пристрої немає нічого, що могло б вибухнути", — процитував користувач свого співрозмовника.

Компанія OnePlus також прокоментувала ситуацію у відповідь на запит Gadgets 360: "Зарядні пристрої OnePlus містять вбудовані конденсатори, які контролюють і накопичують енергію. У цьому випадку після ретельного аналізу конденсатори залишилися неушкодженими, і можна зробити висновок, що вибух був викликаний зовнішніми факторами, такими як коливання напруги".

[ + – ] Зіпсована зарядка Фото: Twitter

У вересні адвокат з індійського міста Делі заявив, що OnePlus Nord 2 5G вибухнув у кишені його халата. Тоді фахівці OnePlus заявили, що не змогли провести повноцінну діагностику, адже власник відмовився передати пристрій у сервісний центр. Пізніше компанія відправила користувачеві юридичне повідомлення про "суперечливі і помилкові заяви" з метою завдати шкоди її репутації.

Ще один OnePlus Nord 2 5G вибухнув у серпні через кілька днів після купівлі. За результатами внутрішнього розслідування компанія заявила, що пошкодження пристрою, швидше за все, було викликано зовнішніми факторами, а не виробничою проблемою або неполадками смартфона.

Смартфон OnePlus Nord 2 5G випустили в липні 2021 року в ролі спадкоємця досить успішною минулорічної моделі Nord. Пристрій підтримує швидку зарядку через брендовий пристрій Warp Charge 65.

Раніше писали, що житель Індії загинув через вибух Bluetooth-навушників. 28-річного чоловіка в непритомному стані доставили в лікарню, де він і помер, імовірно, від зупинки серця через несподіваний голосний звук.