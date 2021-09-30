От правительства подальше: майнеры нашли способ добывать криптовалюту в космосе

По словам разработчиков, спутниковая система, находящаяся на орбите Земли, лучше защищена от взлома, сбоев сети и вмешательства государственных регуляторов.

Компании Spire Global и SpaceChain заключили соглашение о запуске блокчейна для добычи криптовалют при помощи космических спутников.

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Подробности проекта приводит портал Data Center Dynamics.

Spire специализируется на хостинге и космическом анализе данных, а SpaceChain занимается космическими блокчейнами. Партнеры решили показать потенциал вычислений при помощи блокчейн-технологий на орбите и решить проблемы, свойственные наземной инфраструктуре. Вполне вероятно, новая система позволит добывать и обменивать криптовалюту, независимо от государственного влияния.

В частности, Spire при помощи своего суперкомпьютера Sabertooth загрузит программное обеспечение на уже работающий орбитальный спутник, а затем перенесет полезную нагрузку на новый аппарат, который планирует запустить в конце 2021 года. До этого она уже разместила на орбите 100 малых многоцелевых приемников LEMUR, которые обеспечивают работу ПО и предоставляют полезные услуги для наблюдения.

"Мы рады работать вместе со SpaceChain и демонстрировать инновационные способы использования космического пространства. Космические вычисления уже доказали свою ценность в бесчисленных отраслях и сценариях использования, и мы рады помочь реализовать их потенциал для новых и децентрализованных блокчейнов", — прокомментировала Тереза ​​Кондор, исполнительный вице-президент и генеральный директор Spire Space Services.

SpaceChain в июле вместе с многоклиентским спутником YAM-2 компании Loft Orbital отправил в космос модуль полезной нагрузки для работы блокчейна, а до этого наладил еще несколько небольших узлов. Кроме того, проект разместил на МКС свое оборудование при помощи шлюза Nanorack"s Bishop Airlock. Блокчейн SpaceChain использует систему Qtum, которая объединила лучшие черты Bitcoin и Ethereum, она работает по принципу доказательства доли владения (Proof of stake).

"Космос — это следующий рубеж для бизнеса, и с помощью спутниковой инфраструктуры Spire мы выводим глобальное сотрудничество на высшую точку. Это партнерство поможет нам использовать спутниковые вычисления для устранения препятствий и создания более открытой, совместной и глобальной экономики", — заявил Зи Чжэн, соучредитель и генеральный директор SpaceChain.

Ранее стало известно, что SpaceX отправил в космос сервер Ethereum. Оборудование решили установить по контракту с компанией SpaceChain и при поддержке проекта Nexus Inc.

Писали также, что ученые предложили способ запуска квантового интернета со спутников. Для этого необходимо установить на орбите устройства квантовой памяти, которые смогут передавать данные при помощи явления квантовой запутанности.