Від уряду подалі: майнери знайшли спосіб добувати криптовалюту в космосі

За словами розробників, супутникова система, яка перебуває на орбіті Землі, краще захищена від злому, збоїв мережі та втручання державних регуляторів.

Компанії Spire Global і SpaceChain уклали угоду про запуск блокчейна для видобутку криптовалюти за допомогою космічних супутників.

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Подробиці проєкту наводить портал Data Center Dynamics.

Spire спеціалізується на хостингу і космічному аналізі даних, а SpaceChain займається космічними блокчейнами. Партнери вирішили показати потенціал обчислень за допомогою блокчейн-технологій на орбіті та розв'язали проблеми, властиві наземній інфраструктурі. Цілком ймовірно, нова система дозволить добувати й обмінювати криптовалюту, незалежно від державного впливу.

Зокрема, Spire за допомогою свого суперкомп'ютера Sabertooth завантажить програмне забезпечення на орбітальний супутник, що вже працює, а потім перенесе корисне навантаження на новий апарат, який планує запустити наприкінці 2021 року. До цього вона вже розмістила на орбіті 100 малих багатоцільових приймачів LEMUR, які забезпечують роботу ПЗ і надають корисні послуги для спостереження.

"Ми раді працювати разом зі SpaceChain і демонструвати інноваційні способи використання космічного простору. Космічні обчислення вже довели свою цінність у незліченних галузях і сценаріях використання, і ми раді допомогти реалізувати їхній потенціал для нових і децентралізованих блокчейнів", — прокоментувала Тереза ​​Кондор, виконавча віцепрезидентка і генеральна директорка Spire Space Services.

SpaceChain у липні разом із багатоклієнтським супутником YAM-2 компанії Loft Orbital відправив у космос модуль корисного навантаження для роботи блокчейна, а до цього налагодив ще кілька невеликих вузлів. Крім того, проєкт розмістив на МКС своє обладнання за допомогою шлюзу Nanorack's Bishop Airlock. Блокчейн SpaceChain використовує систему Qtum, яка об'єднала кращі риси Bitcoin та Ethereum, вона працює за принципом доказу частки володіння (Proof of stake).

"Космос — це наступний рубіж для бізнесу, і за допомогою супутникової інфраструктури Spire ми виводимо глобальну співпрацю на найвищу точку. Це партнерство допоможе нам використовувати супутникові обчислення для усунення перешкод і створення більш відкритої, спільної і глобальної економіки", — заявив Зі Чжен, співзасновник і генеральний директор SpaceChain.

Раніше стало відомо, що SpaceX відправив у космос сервер Ethereum. Устаткування вирішили встановити за контрактом із компанією SpaceChain і за підтримки проєкту Nexus Inc.

Писали також, що вчені запропонували спосіб запуску квантового інтернету із супутників. Для цього необхідно встановити на орбіті пристрої квантової пам'яті, які зможуть передавати дані за допомогою явища квантової заплутаності.