Инженеры подсчитали, сколько нужно солнечных батарей, чтобы питать энергией весь мир (видео)

Цифра получилась впечатляющей — 23 млрд солнечных панелей.

В 2017 году мировое энергоснабжение составило 162 квадриллиона ватт-часов. Это настолько много, что нам сложно представить. Можем лишь сказать, что квадриллион — это число с 15-ю нолями. Но вы удивитесь еще больше, узнав, что такое же количество энергии абсолютно беспрепятственно и бесплатно Земля получает от Солнца… каждый час! Поэтому ученые всего мира считают важным и необходимым переход на чистую солнечную энергию.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Подробнее об этом в своем видеоролике рассказали блогеры, работающие на канале Corridor Crew.

Солнечная энергия на сегодняшний день является крупнейшим и наиболее надежным источником энергии, доступным во всем мире, и тем не менее человечество пока не использует ее потенциал в полной мере. Мы все еще отдаем предпочтение ископаемым источникам, однако рано или поздно их запасы закончатся, тогда как Солнце еще долгое время будет оставаться горячим, а значит, дающим энергию за просто так. Минус ископаемых источников энергии еще и в том, что они провоцируют выбросы СО2. Когда СО2 в атмосфере становится слишком много, возникает так называемый парниковый эффект, из-за чего планета перегревается. Последствия такого перегрева люди прочувствовали летом 2021 года, когда в некоторых странах бушевали лесные пожары.

Итак, блогеры решили выяснить, сколько солнечных панелей понадобиться, чтобы обеспечить электроэнергией целый мир. Известно, что типичному дому может потребоваться от 20 до 25 солнечных панелей, чтобы покрыть 100% потребления электроэнергии. А вот миру понадобится 23 млрд панелей. Проблема только в том, что для их размещения понадобится огромный земельный участок. Можно разместить их в пустынях, но тогда нужно будет создать инфраструктуру для их обслуживания и передачи накопленной энергии в зеленые города.

[ + – ] Количество солнечной энергии, по сравнению с ископаемыми источниками

Из видео канала Corridor Crew на YouTube вы можете узнать, как солнечная энергия может помочь нам построить безуглеродное будущее. Если вам удобнее смотреть ролик с русскими или украинскими субтитрами, вы можете включить функцию субтитров с переводом аудиодорожки.

Ранее мы сообщали о том, что найден способ добычи энергии от LED-светильников.