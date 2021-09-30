Інженери підрахували, скільки потрібно сонячних батарей, щоб живити енергією весь світ (відео)

Цифра вийшла разючою — 23 млрд сонячних панелей.

У 2017 році світове енергопостачання склало 162 квадрильйони ват-годин. Це настільки багато, що нам складно уявити. Можемо лише сказати, що квадрильйон — це число з 15 нулями. Але ви здивуєтеся ще більше, дізнавшись, що таку ж кількість енергії абсолютно безперешкодно та безкоштовно Земля отримує від Сонця... щогодини! Тому вчені всього світу вважають важливим і необхідним перехід на чисту сонячну енергію.

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Детальніше про це в своєму відеоролику розповіли блогери, які працюють на каналі Corridor Crew.

Сонячна енергія на сьогоднішній день є найбільшим і найнадійнішим джерелом енергії, доступним в усьому світі, і тим не менш людство поки не використовує її потенціал повною мірою. Ми все ще надаємо перевагу викопним джерелам, проте рано чи пізно їхні запаси закінчаться, тоді як Сонце ще довгий час буде залишатися гарячим, а значить, даватиме енергію просто так. Мінус викопних джерел енергії ще й у тому, що вони провокують викиди СО2. Коли СО2 в атмосфері стає занадто багато, виникає так званий парниковий ефект, через що планета перегрівається. Наслідки такого перегріву люди відчули влітку 2021 року, коли в деяких країнах вирували лісові пожежі.

Отже, блогери вирішили з'ясувати, скільки сонячних панелей знадобитися, щоб забезпечити електроенергією цілий світ. Відомо, що типовому будинку може знадобитися від 20 до 25 сонячних панелей, щоб покрити 100% споживання електроенергії. А ось світу знадобиться 23 млрд панелей. Проблема тільки в тому, що для їхнього розміщення знадобиться величезна земельна ділянка. Можна розмістити їх у пустелях, але тоді потрібно буде створити інфраструктуру для їх обслуговування і передавання накопиченої енергії в зелені міста.

[ + – ] Кількість сонячної енергії, порівняно з викопними джерелами

З відео каналу Corridor Crew на YouTube ви можете дізнатися, як сонячна енергія може допомогти нам побудувати безвуглецеве майбутнє. Якщо вам зручніше дивитися ролик із російськими або українськими субтитрами, ви можете ввімкнути функцію субтитрів із перекладом аудіодоріжки.

Раніше ми повідомляли про те, що знайдено спосіб видобутку енергії від LED-світильників.