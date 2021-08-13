Не тільки Туреччина, Греція та РФ: де вирували лісові пожежі з початку року (фото, відео)

На тлі масштабних займань екологи вирішили нагадати — пожежі небезпечні посиленням парникового ефекту, забрудненням атмосфери і "кислотними" дощами.

Станом на 13 серпня, за даними сайту Windy.com, найбільші природні пожежі у світі зберігаються в таких регіонах:

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Захід США (штати Каліфорнія, Вашингтон) і захід Канади (Британська Колумбія);

Бразилія (південна частина сельви Амазонки);

Центральна Африка (Ангола, ДРК);

північ Алжиру;

Росія (Якутія).

Пожежа в Якутії вже знищила 20,7 тисячі квадратних кілометрів лісу. Вогонь там виявився сильнішим, ніж разом узяті пожежі в Греції, Туреччині, Італії, США та Канаді, повідомляє The Washington Post з посиланням на організацію Greenpeace.

[ + – ] Концентрація вуглекислого газу в атмосфері над Якутією

Найбільші пожежі у 2021 році:

Січень — в Росії завершили ліквідацію всіх лісових пожеж в Сочі, які з 29 грудня вирували в гірничо-лісовій важкодоступній місцевості.

У лютому спалахнула пожежа в Австралії біля міста Перт. Вона стала найбільшою за останні кілька років. Загалом згоріли понад 9 тисяч гектарів лісу. Повідомлялося про 71 знищений вогнем будинок і шістьох постраждалих пожежників.

А вже у березні почалися лісові пожежі в США. Вогонь охопив гори в Блек-Хілс на південному заході Південної Дакоти, змусивши сотні людей покинути свої будинки.

Навесні почалися пожежі в Росії. Квітень ознаменувався тим, що вогонь охопив Башкирію, Хакасію і Підмосков'я.

З наближенням літнього сезону лісові пожежі почали виникати все частіше. У грецькій області Корінфія, за 90 км від Афін вогонь знищив 4000 га лісового масиву. А на іспанському острові Тенеріфе згоріли 1500 га лісових територій.

У червні почався сезон лісових пожеж в РФ. Вогнем була охоплена територія на майже 53 тисячі гектарів. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 70 загорянь у різних регіонах країни. Найскладніша ситуація в Якутії та Іркутській області.

Цього ж місяця пожежники середземноморської турецької провінції Мугла боролися з лісовими пожежами, що спалахнули 27 червня у Мармарисі.

У США з початку року сталося як мінімум 50 великих лісових пожеж, спалено понад 2020 кв. км в 11 штатах. Переважно вогонь вирував на Заході.

[ + – ] пожежі в Якутії

Липень ознаменувався пожежами в Якутії, Туреччині і Греції.

[ + – ] Пожежі в Росії

Збиток від пожеж

Збиток, який наноситься природними (лісовими) пожежами важко оцінити. Якщо ціну загиблого деревостану можна розрахувати, то практично неможливо оцінити втрати екологічних функцій пошкоджених екосистем, стверджує Петро Цвєтков, доктор біологічних наук, завідувач лабораторією лісової пірології Інституту лісу ім. В.Н. Сукачова Красноярського наукового центру СВ РАН. Він назвав основні екологічні наслідки пожеж.

[ + – ] Сибірська тайга після пожежі

Як лісові пожежі впливають на екологію:

Задимлення і забруднення атмосфери. Тварини і люди найчастіше гинуть не від вогню, а через отруєння димом. Під час інтенсивного горіння лісу концентрація чадного газу підвищується майже у 30 разів, метану — удвічі, вуглекислого газу — на 8%;

викиди від пожеж підсилюють парниковий ефект. За розрахунками вчених, при згорянні одного кілограма сухої речовини у сибірській тайзі в атмосферу потрапляє 1,5 кг вуглекислого газу, близько 100 г чадного газу і 4 г метану;

кислотні дощі — під час горіння утворюються дим, сажа, інші шкідливі сполуки. Взаємодіючи з вологою повітря, вони формують кислотні опади, які негативно впливають на ґрунт, рослини, водойми;

пожежі можуть викликати зміну видового біорізноманіття, заміщення одних організмів іншими. Змінене після пожежі середовище стає непридатним для тварин, що жили там раніше;

пожежі можуть впливати на заболочування лісових територій і підвищувати ризик повеней. Вони здатні викликати ерозію ґрунту, сприяти утворенню зсувів.

Пожежі, які нещодавно бушували в Німеччині стали причиною транспортного найсерйознішої за десятиліття екологічної катастрофи в країні, заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

В країні вигоріло понад 100 тис. Гектарів лісів і сільськогосподарських угідь, причому більше половини згорілих площ припадає на острів Евбея.

[ + – ] Наслідки пожежі на острові Евбея

Чому пожеж стає більше

Головною передумовою природних пожеж останнім часом вважається зміна клімату. У Середземномор'ї температура повітря досягала 40 градусів за Цельсієм, навіть я Якутії вона піднімалася до 30-35 градусів

Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН опублікувала 9 серпня доповідь, згідно з якоб "багато із спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років", а багато зі змін, які вже почалися, наприклад, тривалий підйом рівня моря, будуть "незворотними протягом сотень тисяч років".

Нагадаємо, 12 серпня влада оголосила про перемогу над лісовими пожежами Туреччини — через 15 днів боротьби.