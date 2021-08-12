Влада Туреччини оголосила про перемогу над лісовими пожежами — через 15 днів боротьби

За інформацією влади, в результаті лісових пожеж загинули 9 осіб. А через масову загибель тварин мисливські угіддя в Анталії і Муглі будуть закриті в цьому і наступному році.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі оголосив, що всі великі лісові пожежі в країні, що почалися 28 липня, погашені. Про це повідомило видання Hurriyet.

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"За 15 днів, ми пережили найсильніші лісові пожежі в історії нашої країни. Завдяки мужності героїв лісу ми взяли під контроль вогонь в Бурдур-Бучак, який був останнім. Таким чином, ми загасили всі великі пожежі в нашій країні", — сказав міністр .

Він підкреслив, що лісові пожежі в Туреччині трапляються щорічно, вони можуть початися "кожну секунду залежно від сезону".

"Але ми повинні перейти від стану тривоги до нормального перебігу життя", — сказав Пакдемірлі.

Міністр додав, що будуть закриті пошкоджені державні мисливські угіддя в Анталії і Муглі на період полювання у 2021 і 2022 роках.

Пакдемірлі сказав, що турецька нація об'єдналася заради лісу проти цієї "великої катастрофи", і подякував усім учасникам боротьби з пожежами, від президента до країн, які надають допомогу при гасінні пожеж.

"Нам боляче, але будьте впевнені, ми знову зробимо наші ліси зеленими", — запевнив він.

Повідомляється, що дев'ять людей загинули в результаті пожеж в Анталії і Муглі. Там було знищено близько 5000 голів великої рогатої худоби, 8000 вуликів і 30 000 птахів.

Що стосується повеней на півночі країни, то за словами міністра, там зберігається високий ризик. У п'ятницю і суботу, 13 і 14 серпня, в регіоні знову очікується сильний дощ.

Нагадаємо, дощі, що викликали повінь в Туреччині, почалися на початку поточного тижня, але жертви з'явилися тільки 12 серпня. Дев'ять людей загинули в провінції Кастамону, і один зник безвісти у провінції Стамбул, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD).

Ще двоє людей загинули в результаті зсуву в районі Чаталзейтин провінції Кастамону.