Повінь в Туреччині: кількість загиблих зросла до 11 осіб (відео, фото)

Згідно з інформацією чиновників, всі загиблі — жителі провінції Кастамону. При цьому є один зниклий безвісти.

Станом на 12 серпня, повінь в Туреччині забрала життя не менше 11 осіб, і щонайменше одна людина зникла безвісти. Такі офіційні дані наводить видання Hurriyet Daily News.

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Дощі, що викликали повінь в Туреччині, почалися на початку поточного тижня, але жертви з'явилися тільки 12 серпня. Дев'ять людей загинули в провінції Кастамону, і один зник безвісти у провінції Стамбул, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD).

Ще двоє людей загинули в результаті зсуву в районі Чаталзейтин провінції Кастамону.

Через повінь в Туреччині триває евакуація з деяких районів. У заяві AFAD, опублікованій пізно ввечері 12 серпня, йдеться, що близько 300 осіб були евакуйовані в безпечні райони, а 15 інших були розміщені в гуртожитках в якості запобіжного заходу в районі Улус.

31 село в провінції Бартин позбулася електроенергії в результаті повені в Туреччині.

Евакуація жертв стихійного лиха триває в районі Сіде провінції Кастамону і районі Айванджік провінції Синоп.

Повінь в Туреччині призвела до того, що автомагістраль Кастамону — Аздавай була закрита для руху. А в 168 селах і містах немає електроенергії. Близько 100 місцевих доріг в районі Аянджік закриті для руху.

Міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі оголосив, що всі великі лісові пожежі в країні погашені, повідомило видання на Hurriyet. Пожежі почалися 28 липня.

"За 15 днів, ми пережили найсильніші лісові пожежі, які ми бачили у нашій історії. Завдяки мужності героїв лісу ми взяли під контроль вогонь в Кейджегізе, який був останнім. Таким чином, ми загасили всі великі пожежі в нашій країні", — сказав Пакдемірлі.

Міністр сказав, що пошкоджені вогнем державні мисливські угіддя в Анталії і Муглі будуть закриті на період полювання у 2021 і 2022 роках.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося про 13 постраждалих від повені в Туреччині — вони отримали поранення в результаті обвалення моста.

Також 12 серпня влада заявляла, що більшість старих вогнищ пожежі погашені, але з'являються нові. Зокрема, вогонь бушує в провінціях Муглі та Іспарті.