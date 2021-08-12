Наводнение в Турции: число погибших выросло до 11 человек (видео, фото)

Согласно информации чиновников, все погибшие – жители провинции Кастамону. При этом есть один пропавший без вести.

По состоянию на 12 августа, наводнение в Турции унесло жизни не менее 11 человек, и по меньшей мере один человек пропал без вести. Такие официальные данные приводит издание Hurriyet Daily News.

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Дожди, вызвавшие наводнение в Турции, начались в начале текущей недели, но жертвы появились только 12 августа. Девять человек погибли в провинции Кастамону, и один пропал без вести в провинции Бартин, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Еще два человека погибли в результате оползня в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.

Из-за наводнения в Турции продолжается эвакуация из некоторых районов. В заявлении AFAD, опубликованном поздно вечером 12 августа, говорится, что около 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а 15 других были размещены в общежитиях в качестве меры предосторожности в районе Улус.

31 деревня в провинции Бартын лишилась электроэнергии в результате наводнения в Турции.

Эвакуация жертв стихийного бедствия продолжается в районе Сиде провинции Кастамону и районе Айванджик провинции Синоп.

Наводнение в Турции привело к тому, что автомагистраль Кастамону- — Аздавай была закрыта для движения. А в 168 деревнях и городах нет электроэнергии. Около 100 местных дорог в районе Аянджик закрыты для движения.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли объявил, что все крупные лесные пожары в стране потушены, сообщило издание на Hurriyet. Пожары начались 28 июля.

"За 15 дней, мы пережили самые сильные лесные пожары, которые мы видели в нашей истории. Благодаря мужеству героев леса мы взяли под контроль огонь в Кейджегизе, который был последним. Таким образом, мы потушили все крупные пожары в нашей стране", – сказал Пакдемирли.

Министр сказал, что поврежденные огнем государственные охотничьи угодья в Анталии и Мугле ​​будут закрыты на период охоты в 2021 и 2022 годах.

Напомним, 12 августа сообщалось о 13 пострадавших от наводнения в Турции – они получили ранения в результате обрушения моста.

Также 12 августа власти заявляли, что большинство старых очагов пожара потушены, но появляются новые. В частности, огонь бушует в провинциях Мугле и Испарте.