Власти Турции объявили о победе над лесными пожарами – спустя 15 дней борьбы

По информации властей, в результате лесных пожаров погибли 9 человек. А из-за массовой гибели животных охотничьи угодья в Анталии и Мугле будут закрыты в этом и следующем году.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли объявил, что все крупные лесные пожары в стране, начавшиеся 28 июля, потушены. Об этом сообщило издание Hurriyet.

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"За 15 дней, мы пережили самые сильные лесные пожары в истории нашей страны. Благодаря мужеству героев леса мы взяли под контроль огонь в Бурдура-Бучак, который был последним. Таким образом, мы потушили все крупные пожары в нашей стране", – сказал министр.

Он подчеркнул, что лесные пожары в Турции случаются ежегодно, они могут начаться "каждую секунду в зависимости от сезона".

"Но мы должны перейти от состояния тревоги к нормальному течению жизни", – сказал Пакдемирли.

Министр добавил, что будут закрыты поврежденные государственные охотничьи угодья в Анталии и Мугле ​​на период охоты в 2021 и 2022 годах.

Пакдемирли сказал, что турецкая нация объединилась ради леса против этой "крупной катастрофы", и поблагодарил всех участников борьбы с пожарами, от президента до стран, оказывающих помощь при тушении пожаров.

"Нам больно, но будьте уверены, мы снова сделаем наши леса зелеными", – заверил он.

Сообщается, что девять человек погибли в результате пожаров в Анталии и Мугле. Там было уничтожено около 5000 голов крупного рогатого скота, 8000 ульев и 30 000 птиц.

Что касается наводнений на севере страны, то по словам министра, там сохраняется высокий риск. В пятницу и субботу, 13 и 14 августа, в регионе опять ожидается сильный дождь.

Напомним, дожди, вызвавшие наводнение в Турции, начались в начале текущей недели, но жертвы появились только 12 августа. Девять человек погибли в провинции Кастамону, и один пропал без вести в провинции Бартин, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Еще два человека погибли в результате оползня в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.