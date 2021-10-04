72 км/ч: инженеры протестировали самый быстрый одноколесный байк в мире (видео)

Устройство с электромотором может развить небывалую скорость и проехать на одном заряде более 206 км.

Одноколесный велосипед под названием Veteran Sherman может развивать скорость до 72 км/ч. При этом вес байка составляет 35 кг.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Велосипед оснащен выдвижной ручкой, двигателем мощностью 2500 Вт и аккумулятором на 3200 Вт-ч. Емкость его батареи самая большая среди тех, которые устанавливаются на подобные транспортные средства. Для полной зарядки от обычной сети хватит 8 часов: подключили вечером, и утром байк уже готов везти вас на другой край города. Одноколесный велосипед на одном заряде может проехать 206 км, в зависимости от вашего стиля езды.

"Sherman идеально подходит для городской жизни, поскольку он может проехать по любой местности и даже поместиться в самой маленькой комнате, или в багажнике небольшого авто, если вы вдруг решите покататься на нем за городом. Стоять часами в пробке больше нет нужды, равно как и рисковать своим здоровьем в городском транспорте", — пишет СМИ.

Однако моноцикл — удовольствие не из дешевых. В Украине такое устройство можно приобрести за 80 тыс. грн. При этом продавцы рекомендуют обзавестись экипировкой для райдера — шлемом, налокотниками, наколенниками.

Что касается управления, то оно осуществляется при помощи приложения для iOS- и Android-гаджетов. Аппс позволит настроить одноколесный велосипед, установив ограничения скорости, включив фару и звуковой сигнал (клаксон). Также на экране смартфона вы будете видеть скорость и расстояние, уровень заряда батареи, нагрузку на двигатель и энергоэффективность.

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