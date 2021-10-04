72 км/год: інженери протестували найшвидший одноколісний байк у світі (відео)

Пристрій з електромотором може розвинути небувалу швидкість і проїхати на одному заряді понад 206 км.

Одноколісний велосипед під назвою Veteran Sherman може розвивати швидкість до 72 км/год. При цьому вага байка становить 35 кг.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Велосипед оснащений висувною ручкою, двигуном потужністю 2500 Вт та акумулятором на 3200 Вт-год. Ємність його батареї найбільша серед тих, які встановлюються на подібні транспортні засоби. Для повної зарядки від звичайної мережі вистачить 8 годин: підключили ввечері, і вранці байк уже готовий везти вас на інший край міста. Одноколісний велосипед на одному заряді може проїхати 206 км, залежно від вашого стилю їзди.

"Sherman ідеально підходить для міського життя, оскільки він може проїхати по будь-якій місцевості і навіть поміститися в дуже маленькій кімнаті, або в багажнику невеликого авто, якщо ви раптом вирішите покататися на ньому за містом. Стояти годинами в заторі більше немає потреби, так само як і ризикувати своїм здоров'ям у міському транспорті", — пише ЗМІ.

Однак, моноцикл — задоволення не з дешевих. В Україні такий пристрій можна придбати за 80 тис. грн. При цьому продавці рекомендують обзавестися екіпіровкою для райдеру — шоломом, налокітниками, наколінниками.

Що стосується управління, то воно здійснюється за допомогою додатка для iOS- і Android-гаджетів. Аппс дозволить налаштувати одноколісний велосипед, встановивши обмеження швидкості, увімкнувши фару і звуковий сигнал (клаксон). Також на екрані смартфона ви бачитиме швидкість і відстань, рівень заряду батареї, навантаження на двигун і енергоефективність.

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