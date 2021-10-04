Состояние Марка Цукерберга упало на $7 млрд на фоне сбоя Facebook

Акции компании за несколько часов сбоя упали на 5%, а с середины сентября это падение составило 15%.

Финансовое состояние основателя и генерального директора социальной сети Facebook Марка Цукерберга за несколько часов сбоя в этой социальной сети упало почти на 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Сбой, постигший самую популярную социальную сеть, а также Instagram и WhatsApp, которыми также владеет Facebook, привел к падению акций компании Цукерберга примерно на 5%. При этом с середины сентября падение стоимости акций в общей сложности составило около 15%.

Акции начали падать после того, как 13 сентября журналисты опубликовали серию разоблачений, основанных на внутренних документах компании. В разоблачениях речь шла о том, что Instagram вреден для психического здоровья девочек-подростков, а о беспорядках в Капитолии 6 января в социальной сети распространялась дезинформация.

Теперь состояние Цукерберга составляет 120,9 миллиарда долларов, он опустился на пятую строчку среди богатейших людей мира по версии Bloomberg. С 13 сентября он потерял около 19 миллиардов долларов.

В рейтинге Forbes Цукерберг опустился на 6-е место.

Ранее 4 октября стало известно о том, что в интернете произошел массовый сбой. Не работают такие сайты, как Facebook и Instagram, многие ресурсы испытывают неполадки в работе.

Ранее сообщалось, что представители Массачусетского технологического института (MIT) и компании Facebook разработали систему, которая позволит снизить затраты на Интернет и сделает оптоволокно более надежным.