Статок Марка Цукерберга впав на $7 млрд на фоні збою Facebook

Акції компанії за кілька годин збою впали на 5%, а із середини вересня це падіння становило 15%.

Фінансовий статок засновника і генерального директора соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга за кілька годин збою в цій соціальній мережі впав майже на 7 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Збій, який вразив найпопулярнішу соціальну мережу, а також Instagram і WhatsApp, якими також володіє Facebook, призвів до падіння акцій компанії Цукерберга приблизно на 5%. При цьому із середини вересня падіння вартості акцій у цілому становило близько 15%.

Акції почали падати після того, як 13 вересня журналісти опублікували серію викриттів, заснованих на внутрішніх документах компанії. У викриттях йшлося про те, що Instagram шкідливий для психічного здоров'я дівчаток-підлітків, а про заворушення в Капітолії 6 січня в соціальній мережі поширювалася дезінформація.

Наразі статок Цукерберга становить 120,9 мільярдів доларів, він опустився на п'яту сходинку серед найбагатших людей світу за версією Bloomberg. З 13 вересня він втратив близько 19 мільярдів доларів.

У рейтингу Forbes Цукерберг опустився на 6-е місце.

Раніше 4 жовтня стало відомо про те, що в інтернеті стався масовий збій. Не працюють такі сайти, як Facebook та Instagram, багато ресурсів мають неполадки в роботі.

Раніше повідомлялося, що представники Массачусетського технологічного інституту (MIT) і компанії Facebook розробили систему, яка дозволить знизити витрати на інтернет і зробить оптоволокно більш надійним.