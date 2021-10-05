Каким будет Интернет в 2046 году: разработчики создали сервис, который переносит на 25 лет вперед

В ближайшие десятилетия люди рискуют полностью потерять бесплатный сегмент Интернета и оказаться зависимыми от "драконовских" законов об авторских правах.

Новый проект организации "Архив Интернета" (Internet Archive) показал, как Всемирная паутина может выглядеть в 2046 году.

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Об этом пишет издание ArsTechnica.

"Архив Интернета" является разработчиком сервиса Wayback Machine, позволяющим вернуться в прошлое и посмотреть, как выглядели старые версии веб-сайтов.

Теперь организация в честь своего 25-летнего юбилея запустила систему, диаметрально противоположную Wayforward Machine, предсказывающую, каким станет Интернета в будущем. Сервис позволяет заглянуть максимум на 25 лет вперед — достаточно просто ввести интересующий вас веб-адрес.

"Попробуйте наш новый Wayforward Machine, чтобы окунуться в мир, где доступ к знаниям находится под угрозой", — отметили создатели сервиса на сайте.

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Судя по результатам прогноза, к 2046 году страницы в Интернете будет кишеть анимированными рекламными баннерами, неуязвимыми для расширений-блокировщиков и антиспамов, которые также будут "убегать" от курсора. Кроме того, пользователи будут сталкиваться с предупреждениями о нарушении закона при переходе на запрещенные сайты.

Некоторые сервисы могут также потребовать биометрические документы для подтверждения личности. При этом популярные ресурсы начнут поголовно требовать деньги за просмотр контента. Могут появляться всплывающие окна следующего характера: "Владелец сделал этот контент недоступным в вашем политическом блоке. Авторское право на этот материал было продлено еще на 200 лет".

Создатели Wayforward Machine предполагают, что в 2023 году власти по всему миру запретят сквозное шифрование данных, в 2024 году примут "драконовские" законы о Цифровом авторском праве.

В 2043 году "Архив Интернета" будет вынужден уйти в подполье вместе с другими проектами, открыто распространяющими знания, а в 2044 году уничтожат последнюю физическую копию романа Джорджа Оруэла "1984", который впоследствии станет символом восстания против диктатуры в Интернете.

Разумеется, это все лишь фантазии и субъективные предположения разработчиков, а не достоверное предсказание будущего всего человечества. Цель Wayforward Machine состоит в том, чтобы указать пользователям сети опасные угрозы для открытого Интернета и бесплатных сервисов, таких как Wayback Machine.

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