"Роботы заменят людей и поднимут экономику": топ-менеджер SoftBank спрогнозировал новую техно-революцию

100 млн обеспечат рабочую силу, эквивалентную труду миллиарда человек. А еще они вытеснят устаревшие машины, как iPhone — кнопочные телефоны.

Роботы с искусственным интеллектом могут работать в 10 раз эффективнее людей и в ближайшем будущем дадут большой толчок экономике.

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Такой прогноз глава японской компании SoftBank Group Масаеси Сон озвучил на конференции 15 сентября, передает Nikkei Asia.

Он обратил внимание, что так называемые "умные" роботы способны работать в 3 раза дольше, и в 3-5 раз продуктивнее людей. По его словам, новое поколение машин быстро вытеснит устаревшее оборудование и вызовет очередную технологическую революцию.

"Если 100 млн роботов представят в Японии, она возродится как государство, эквивалентное стране с рабочей силой в 1 млрд человек", — отметил Масаеси Сон. — "Япония известна как страна с самым высоким уровнем внедрения роботов на производстве, но сегодняшние машины скоро будут заменены "умными" роботами так же быстро, как смартфоны вытеснили телефоны".

По словам Сона, в настоящее время SoftBank активно инвестирует в сферу робототехники. Один из проектов под названием Gaussian Robotics был впервые представлен на SoftBank World 2021 — эта китайская компания производит полностью автономных ботов-уборщиков.

У SoftBank случались и проблемы в этой области, в 2020 году компания остановила производство своего гуманоидного робота Pepper из-за низкого спроса. В начале 2021 она также продала контрольный пакет акций известной роботостроительной фирмы Boston Dynamics южнокорейской Hyundai Motor, хотя и сохранила минотарную долю. Масаеси Сон подчеркнул, что по прежнему считает Boston Dynamics "замечательной компанией".

Boston Dynamics научила роботов Atlas паркурить на полосе препятствий. Инженеры заставили двух роботов бегать по бревну, отпрыгивать от наклонных панелей и делать сальто назад, сняв их пробежку на видео.

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