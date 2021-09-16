"Роботи замінять людей і піднімуть економіку": топменеджер SoftBank спрогнозував нову технореволюцію

100 млн роботів забезпечать Японію робочою силою, еквівалентною мільярду чоловік. А ще вони витіснять застарілі машини, як iPhone — кнопкові телефони.

Роботи зі штучним інтелектом можуть працювати в 10 разів ефективніше за людей і в найближчому майбутньому дадуть великий поштовх економіці.

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Такий прогноз глава японської компанії SoftBank Group Масаесі Сон озвучив на конференції 15 вересня, передає Nikkei Asia.

Він звернув увагу, що так звані "розумні" роботи здатні працювати в 3 рази довше і в 3-5 разів продуктивніше за людей. За його словами, нове покоління машин швидко витіснить застаріле обладнання і викличе чергову технологічну революцію.

"Якщо 100 млн роботів представлять в Японії, вона відродиться як держава, еквівалентна країні з робочою силою в 1 млрд осіб, — зазначив Масаесі Сон. — Японія відома як країна з найвищим рівнем впровадження роботів на виробництві, але сьогоднішні машини скоро будуть замінені "розумними" роботами так само швидко, як смартфони витіснили телефони".

За словами Сона, зараз SoftBank активно інвестує у сферу робототехніки. Один із проектів під назвою Gaussian Robotics був вперше представлений на SoftBank World 2021 — ця китайська компанія виробляє повністю автономних роботів-прибиральників.

У SoftBank траплялися й проблеми в цій галузі, у 2020 році компанія зупинила виробництво свого гуманоїдного робота Pepper через низький попит. На початку 2021 вона також продала контрольний пакет акцій відомій роботобудівній фірмі Boston Dynamics південнокорейської Hyundai Motor, хоча й зберегла мінотарну частку. Масаесі Сон підкреслив, що, як і раніше, вважає Boston Dynamics "чудовою компанією".

Boston Dynamics навчила роботів Atlas паркуру на смузі перешкод. Інженери змусили двох роботів бігати по колоді, відстрибувати від похилих панелей і робити сальто назад, знявши їхню пробіжку на відео.

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