"Роботи замінять людей і піднімуть економіку": топменеджер SoftBank спрогнозував нову технореволюцію
100 млн роботів забезпечать Японію робочою силою, еквівалентною мільярду чоловік. А ще вони витіснять застарілі машини, як iPhone — кнопкові телефони.
Роботи зі штучним інтелектом можуть працювати в 10 разів ефективніше за людей і в найближчому майбутньому дадуть великий поштовх економіці.
Такий прогноз глава японської компанії SoftBank Group Масаесі Сон озвучив на конференції 15 вересня, передає Nikkei Asia.
Він звернув увагу, що так звані "розумні" роботи здатні працювати в 3 рази довше і в 3-5 разів продуктивніше за людей. За його словами, нове покоління машин швидко витіснить застаріле обладнання і викличе чергову технологічну революцію.
"Якщо 100 млн роботів представлять в Японії, вона відродиться як держава, еквівалентна країні з робочою силою в 1 млрд осіб, — зазначив Масаесі Сон. — Японія відома як країна з найвищим рівнем впровадження роботів на виробництві, але сьогоднішні машини скоро будуть замінені "розумними" роботами так само швидко, як смартфони витіснили телефони".
За словами Сона, зараз SoftBank активно інвестує у сферу робототехніки. Один із проектів під назвою Gaussian Robotics був вперше представлений на SoftBank World 2021 — ця китайська компанія виробляє повністю автономних роботів-прибиральників.
У SoftBank траплялися й проблеми в цій галузі, у 2020 році компанія зупинила виробництво свого гуманоїдного робота Pepper через низький попит. На початку 2021 вона також продала контрольний пакет акцій відомій роботобудівній фірмі Boston Dynamics південнокорейської Hyundai Motor, хоча й зберегла мінотарну частку. Масаесі Сон підкреслив, що, як і раніше, вважає Boston Dynamics "чудовою компанією".
Boston Dynamics навчила роботів Atlas паркуру на смузі перешкод. Інженери змусили двох роботів бігати по колоді, відстрибувати від похилих панелей і робити сальто назад, знявши їхню пробіжку на відео.
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