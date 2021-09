Робопес Spot, який "порозумнішав", навчився на ходу міняти маршрут і відчиняти лапкою двері

Нова система штучного інтелекту дозволяє роботу обходити перешкоди і повідомляти про загрози.

Пес-робот Spot від американської компанії Boston Dynamics отримав масштабне оновлення Release 3.0, яке зробило його ще "розумнішим" і функціональнішим.

Про нові можливості машини розповіли на офіційному сайті.

За словами розробників, нове програмне забезпечення зробило Spot більш автономним і незалежним. Робот навчився динамічно планувати маршрути, обходити перешкоди, які випадково виникають на його шляху, а також відчиняти двері з ручкою типу пуш-бар. Завдяки цій особливості він може виконувати заплановані завдання без участі людини.

Крім того, оновлена система дозволяє Spot детально вивчати обстановку за допомогою камери, яка використовується для розпізнавання локації. Система штучного інтелекту здатна збирати дані за допомогою датчиків і повідомляти людей про важливі події, для цього можна навіть налаштувати спеціальні сигнали тривоги.

Фото: Boston Dynamics

Робот кожен раз фотографує місцевість під одним і тим же кутом, а люди-інспектори в реальному часі можуть стежити за змінами, які вловлює спеціальний комп'ютерний зір, наприклад, скачки температури і появу диму. Spot отримав режим розділеного екрану, який одночасно показує зображення як з передньої, так і з задньої камери. До того ж, робота можна підключити до таких сервісів як AWS, Azure, IBM Maximo.

Поки Spot далекий від повсюдного застосування і не підходить на роль механічного домашнього улюбленця як мінімум через високу ціну — близько $74,5 тис. У той же час, масштабне оновлення показує розвиток і великі перспективи технології робопсів, які навчаються виконувати все нові й нові завдання без пильного контролю з боку людей.

