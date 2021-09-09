У робопса Spot з'явився конкурент: у Китаї створили їздового робота-єдинорога, який говорить (відео)

За словами розробників, машина може автономно рухатися, грати з дітьми і навіть спілкуватися з ними.

Китайський виробник електромобілів Xpeng представив нового робота єдинорога, призначеного для дітей. Компанія опублікувала презентаційний відеоролик на YouTube.

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За словами розробників, вони втілюють у механічному єдинорозі Little White Dragon ("маленький білий дракон") найпередовіші технології. Передні та задні ноги бота гнуться в колінах — це дозволить роботу впевнено гарцювати, як роблять це поні, за допомогою спеціальних силових модулів. Зазначається, що дитина може без проблем осідлати такого друга і кататися на ньому верхи.

Xpeng розробляють для єдинорога інтелектуальну систему, яка автономно керує рухами, оцінюючи навколишню ситуацію за допомогою вбудованих камер. Завдяки цьому "єдиноріг" буде обходити перешкоди і переміщатися по різних типах місцевості. Він також зможе розпізнавати предмети і стежити за різними цілями.

На окрему увагу заслуговують можливості машини у процесі взаємодії з людьми. Як зазначає Xpeng Robotics, Little White Dragon отримає здатність говорити, змінювати вираз обличчя, реагувати на рухи і дотики людини, а судячи з відео, зможе ще й відповідати. До того ж, у прототипу вже є "обличчя", яке змінює розмір і форму очей та положення брів залежно від ситуації.

Видання Engadget зазначає, що поки безіменний робот від Xpeng своїм дизайном нагадує більш миловидну і дитячу версію робопса Spot від американської компанії Boston Robotics. Розробники поки не озвучили терміни випуску їздового єдинорога на ринок, і є ризик, що він так і залишиться нереалізованою концепцією. За прогнозом аналітиків, робот Xpeng коштуватиме дешевше Spot, що має цінник $75 тис., але дорожче Aibo, який коштує $2,9 тис.

Глава компанії Хе Сяопен розкрив, що Little White Dragon допоможе бренду заявити про себе в світі робототехніки і показати переваги своїх технологій. Напрацювання допоможуть Xpeng створити більш складних роботів, які, можливо, стануть в нагоді й дорослим.

[ + – ] Робот Little White Dragon Фото: Скриншот

"Спираючись на наші можливості в галузі автономного водіння, розпізнавання голосу й інтелектуального виробництва, Xpeng перейде в сферу робототехніки, максимально використовуючи технології, які ми розуміємо. Наша перша мета — створити низькошвидкісне роботизоване поні", — цитує South China Morning Post повідомлення Хе Сяопен у соцмережі Weibo.

Раніше писали, що китайська компанія Unitree Robotics почала продавати бюджетних роботів-собак, вартість яких становить від $2 700 до $8 500. Машини можуть слідувати за господарем зі швидкістю до 17 км/год.

У Сінгапурі на вулиці випустили роботів, які стежать за порядком. "Інспектори" на колесах помічають випадки куріння в громадських місцях, неправильне паркування і масові скупчення людей, а потім передають інформацію поліцейським.