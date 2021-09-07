Ні покурити, ні поспілкуватися: "розумні" роботи почали стежити за порядком у Сінгапурі

Машини запрограмовані попереджати пішоходів про порушення правопорядку і зв'язуватися з поліцейськими, щоб ті особисто відчитали порушників по відеозв'язку.

Влада Сінгапуру випустила на вулиці автономних роботів Xavier, які стежитимуть за громадським порядком.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Сінгапур вважається однією з найбезпечніших держав світу, а тепер Агентство з науки і технологій, Управління наземного транспорту, продовольче агентство, Рада з житлового будівництва й екологічне агентство запустили нову програму за участю роботів Xavier. У рамках випробувань дві чотириколісні машини будуть три тижні патрулювати район Тоа-Пайо-Сентрал, виявляючи порушників у багатолюдних пішохідних зонах.

[ + – ] Маршрути роботів Xavier у Сінгапурі Фото: mothership.sg

Роботи запрограмовані помічати випадки "небажаної" поведінки на вулицях: куріння в недозволених місцях, стихійну торгівлю, неправильне паркування, переміщення скутерів і мотоциклів по тротуарах, порушення безпечної дистанції (групи з п'яти і більше осіб). Для цієї мети розробники обладнали Xavier системою датчиків і камер, які передають відео на 360 градусів, а також можуть "бачити" в темряві або при тьмяному освітленні.

Штучний інтелект допомагає апарату об'їжджати перешкоди (зокрема рухомих пішоходів), передавати дані про порушення в центр управління і самостійно виводити попередження на вбудований екран. Поліцейські, отримавши сигнал, зможуть віддалено спілкуватися з людьми через двосторонній зв'язок або вмикати заздалегідь підготовлені аудіозаписи.

[ + – ] Робот Xavier у Сінгапурі Фото: mothership.sg

Як заявила пресслужба Агентства науки і технологій (Home Team Science and Technology Agency), роботи Xavier покликані організувати безпеку людей на фоні COVID-19 і частково звільнити правоохоронців від патрулювання вулиць. До того ж, влада планує до 2030 року вдвічі збільшити кількість поліцейських камер.

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