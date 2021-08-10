Чудо на коліщатках: в РФ запустили робота, який слідкує за цінниками і товарами на полицях маркету

Молодший брат робота "Федора" самостійно їздить по залу магазину, огинаючи покупців, і сканує полиці. Про всі недоліки він одразу ж доповідає начальству.

Російська торговельна мережа "Пятерочка" запустила робота-перевіряльника в одному із супермаркетів міста Казань.

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Про це компанія повідомила порталу 3D News.

У рамках пілотного проєкту компанія доручила машині контролювати викладку товарів у торговому залі та перевіряти, чи правильно виставлені цінники. Устаткування працює автоматично та не вимагає допомоги персоналу. Пристрій являє собою мобільну платформу на двох колесах, до якої прикріплена вузька стійка з датчиками і планшетом.

Як розповіла пресслужба мережі маркетів, робот може самостійно складати карту торгового залу та переміщатися по рядах, уникаючи перешкод і покупців. Він також здатний сканувати прилавки — такі перевірки проводяться щогодини. Наприклад, він повідомляє, що на полиці закінчився товар. Уся зібрана інформація передається на сервер, щоб керівництво і співробітники дізнавалися про це й оперативно заповнювали полиці. Очікується, що така система може підвищити швидкість усунення проблем і знизить навантаження на персонал.

[ + – ] Робот під час сканування полки в "Пятерочка" Фото: 3dnews

Роботизований комплекс розроблений разом із фахівцями науково-виробничого об'єднання "Андроїдна техніка", яке створило робота-рятувальника "Федора" (Skybot F-850) на замовлення МНС РФ.

У майбутньому "Пятерочка" планує запустити робота-мерчендайзера, який розкладатиме товар на полицях. "Андроїдна техніка" вже займається розробкою такої машини й обіцяє завершити її на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія відправила людиноподібного робота-помічника "Федора" на МКС. Пересування обмежили спеціальними алгоритмами, щоб він не пошкодив станцію. Варто зазначити, що "Федір" може діяти як автономно, так і за допомогою пілота в режимі "аватара".

Писали також, що в MIT створили робота-камердинера, який допомагає одягатися людям з обмеженими можливостями. Учені дозволили машині обережно торкатися до людини, і це значно прискорило процес.

Компанія Toyota запустила робота-помічника, який вміє робити селфі. За словами розробників, алгоритм вміє добре орієнтуватися в приміщеннях і навіть розрізняє прозорі предмети або відображення, з огляду на "тривимірну геометрію сцени".