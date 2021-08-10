Чудо на колесиках: в РФ запустили робота, cледящего за ценниками и товарами на полках маркета

Младший брат робота "Федора" самостоятельно ездит по залу магазина, огибая покупателей, и сканирует полки. Обо всех недочетах он сразу же докладывает начальству.

Российская торговая сеть "Пятерочка" запустила робота-проверяющего в одном из супермаркетов города Казань.

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Об этом компания сообщила порталу 3D News.

В рамках пилотного проекта компания поручила машине контролировать выкладку товаров в торговом зале и проверять, правильно ли выставлены ценники. Оборудование работает автоматически и не требует помощи персонала. Устройство представляет из себя мобильную платформу на двух колесах, к которой прикреплена узкая стойка с датчиками и планшетом.

Как рассказала пресс-служба сети маркетов, робот может самостоятельно составлять карту торгового зала и перемещаться по рядам, избегая препятствий и покупателей. Он также способен сканировать прилавки — такие проверки проводятся каждый час. К примеру, он сообщает, что на полке закончился товар. Вся собранная информация передается на сервер, чтобы руководство и сотрудники узнавали об этом и оперативно заполняли полки. Ожидается, что такая система может повысить скорость устранения проблем и снизит нагрузку на персонал.

[ + – ] Робот во время сканирования полки в "Пятерочке" Фото: 3dnews

Роботизированный комплекс разработан вместе со специалистами научно-производственного объединения "Андроидная техника", которое создало робота-спасателя "Федора" (Skybot F-850) по заказу МЧС РФ.

В будущем "Пятерочка" планирует запустить в робота-мерчендайзера, который будет раскладывать товар по полкам. "Андроидная техника" уже занимается разработкой такой машины и обещает завершить ее в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что Россия отправила человекоподного робота-помощника "Федора" на МКС. Передвижение ограничили специальными алгоритмами, чтобы он не повредил станцию. Примечательно, что "Федор" может действовать как автономно, так и при помощи пилота в режиме "аватара".

Писали также, что в MIT создали робота-камердинера, который помогает одеваться людям с ограниченными возможностями. Ученые позволили машине осторожно касаться человека, и это значительно ускорило процесс.

Компания Toyota запустила робота-помощника, который умеет делать селфи. По словам разработчиков, алгоритм умеет хорошо ориентироваться в помещениях и даже различает прозрачные предметы или отражения, учитывая "трехмерную геометрию сцены".