Ни покурить, ни пообщаться: "умные" роботы начали следить за порядком в Сингапуре

Машины запрограммированы предупреждать пешеходов о нарушении правопорядка и связываться с полицейскими, чтобы те лично отчитали нарушителей по видеосвязи.

Власти Сингапура выпустили на улицы автономных роботов Xavier, которые будут следить за общественным порядком.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сингапур считается одним из самых безопасных государств мира, а теперь Агентство по науке и технологиям, Управление наземного транспорта, продовольственное агентство, Совет по жилищному строительству и экологическое агентство запустили новую программу с участием роботов Xavier. В рамках испытаний две четырехколесные машины будут три недели патрулировать район Тоа Пайо Сентрал, выявляя нарушителей в многолюдных пешеходных зонах.

[ + – ] Маршруты роботов Xavier в Сингапуре Фото: mothership.sg

Роботы запрограммированы замечать случаи "нежелательного" поведения на улицах: курение в неположенных местах, cтихийную торговлю, неправильную парковку, перемещение скутеров и мотоциклов по тротуарам, нарушения безопасной дистанции (группы из пяти и более человек). Для этой цели разработчики оборудовали Xavier системой датчиков и камер, которые передают видео на 360 градусов, а также могут "видеть" в темноте или при тусклом освещении.

Искусственный интеллект помогает аппарату объезжать препятствия (включая движущихся пешеходов), передавать данные о нарушениях в центр управления и самостоятельно выводить предупреждения на встроенный экран. Полицейские, получив сигнал, смогут удаленно общаться с людьми через двустороннюю связь или включать заранее подготовленные аудиозаписи.

[ + – ] Робот Xavier в Сингапуре Фото: mothership.sg

Как заявила пресс-служба Агентства науки и технологий (Home Team Science and Technology Agency), роботы Xavier призваны обеспечить безопасность людей на фоне COVID-19 и частично освободить правоохранителей от патрулирования улиц. Вдобавок, власти планируют к 2030 году вдвое увеличить количество полицейских камер.

Ранее писали, что в России запустили робота, который следит за товарами и ценниками в супермаркете "Пятерочка". Двухколесная платформа самостоятельно ездит по торговому залу, сканирует полки при помощи планшета и сообщает персоналу об ошибках.

Тем временем, в Японии разрабатывают роботов-аватаров, которые позволят виртуально путешествовать на МКС. Люди, находясь на Земле, смогут не только следить за астронавтами, но и помогать им в работе — для этого одну из моделей оборудуют специальными механическими руками.

Недавно компания Boston Dynamics показала самые неудачные трюки роботов. Как оказалось, во время обучения паркуру машины часто ошибались и падали. Кроме того, инженеры использовали двух крепких "каскадеров", которые первыми испытывали трассу и помогали разработчикам выявлять ошибки в программе.