Ни покурить, ни пообщаться: "умные" роботы начали следить за порядком в Сингапуре
Машины запрограммированы предупреждать пешеходов о нарушении правопорядка и связываться с полицейскими, чтобы те лично отчитали нарушителей по видеосвязи.
Власти Сингапура выпустили на улицы автономных роботов Xavier, которые будут следить за общественным порядком.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сингапур считается одним из самых безопасных государств мира, а теперь Агентство по науке и технологиям, Управление наземного транспорта, продовольственное агентство, Совет по жилищному строительству и экологическое агентство запустили новую программу с участием роботов Xavier. В рамках испытаний две четырехколесные машины будут три недели патрулировать район Тоа Пайо Сентрал, выявляя нарушителей в многолюдных пешеходных зонах.
Роботы запрограммированы замечать случаи "нежелательного" поведения на улицах: курение в неположенных местах, cтихийную торговлю, неправильную парковку, перемещение скутеров и мотоциклов по тротуарам, нарушения безопасной дистанции (группы из пяти и более человек). Для этой цели разработчики оборудовали Xavier системой датчиков и камер, которые передают видео на 360 градусов, а также могут "видеть" в темноте или при тусклом освещении.
Искусственный интеллект помогает аппарату объезжать препятствия (включая движущихся пешеходов), передавать данные о нарушениях в центр управления и самостоятельно выводить предупреждения на встроенный экран. Полицейские, получив сигнал, смогут удаленно общаться с людьми через двустороннюю связь или включать заранее подготовленные аудиозаписи.
Как заявила пресс-служба Агентства науки и технологий (Home Team Science and Technology Agency), роботы Xavier призваны обеспечить безопасность людей на фоне COVID-19 и частично освободить правоохранителей от патрулирования улиц. Вдобавок, власти планируют к 2030 году вдвое увеличить количество полицейских камер.
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