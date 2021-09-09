У робопса Spot появился конкурент: в Китае создали ездового и говорящего робота-единорога (видео)

По словам разработчиков, машина может автономно двигаться, играть с детьми и даже общаться с ними.

Китайский производитель электромобилей Xpeng представил нового робота единорога, предназначенного для детей. Компания опубликовала презентационный видеоролик в YouTube.

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По словам разработчиков, они воплощают в механическом единороге Little White Dragon ("маленький белый дракон") самые передовые технологии. Передние и задние ноги бота гнутся в коленях — это позволит роботу уверенно гарцевать, подобно пони, при помощи специальных силовых модулей. Отмечается, что ребенок может без проблем оседлать такого друга и кататься на нем верхом.

Xpeng разрабатывают для единорога интеллектуальную систему, которая автономно управляет движениями, оценивая окружающую обстановку при помощи встроенных камер. Благодаря этому "единорог" будет обходить препятствия и перемещаться по разным типам местности. Он также сможет распознавать предметы и следить за различными целями.

Отдельного внимания заслуживают возможностям машины при взаимодействии с людьми. Как отмечает Xpeng Robotics, Little White Dragon получит способность говорить, менять выражение лица, реагировать на движения и прикосновения человека, а судя по видео, сможет еще и отвечать. Вдобавок, у прототипа уже есть "лицо", которое меняет размер и форму глаз и положение бровей в зависимости от ситуации.

Издание Engadget отмечает, что пока безымянный робот от Xpeng своим дизайном напоминает более миловидную и детскую версию робопса Spot от американской компании Boston Robotics. Разработчики пока не озвучили сроки выпуска ездового единорога на рынок, и есть риск, что он так и останется нереализованной концепцией. По прогнозу аналитиков, робот Xpeng будет стоить дешевле Spot, имеющего ценник в $75 тыс., но дороже Aibo, который стоит $2,9 тыс.

Глава компании Хэ Сяопэн раскрыл, что Little White Dragon поможет бренду заявить о себе в мире робототехники и показать преимущества своих технологий. Наработки помогут Xpeng создать более сложных роботов, которые, возможно, пригодятся и взрослым.

[ + – ] Робот Little White Dragon Фото: Скриншот

"Опираясь на наши возможности в области автономного вождения, распознавания голоса и интеллектуального производства, Xpeng перейдет в сферу робототехники, максимально используя технологии, которые мы понимаем. Наша первая цель — создать низкоскоростную роботизированную пони", — цитирует South China Morning Post сообщение Хэ Сяопэна в соцсети Weibo.

Ранее писали, что китайская компания Unitree Robotics начала продавать бюджетных роботов-собак, стоимость которых составляет от $2700 до $8500. Машины могут следовать за хозяином со скоростью до 17 км/ч.

В Сингапуре на улицы выпустили роботов, которые следят за порядком. "Инспекторы" на колесах подмечают случаи курения в общественных местах, неправильную парковку и массовой скопление людей, а затем передают информацию полицейским.