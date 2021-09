"Поумневший" робопес Spot научился на ходу менять маршрут и открывать лапкой двери

Новая система искусственного интеллекта позволяет роботу обходить препятствиях и сообщать об угрозах.

Пес-робот Spot от американской компании Boston Dynamics получил масштабное обновление Release 3.0, которое сделало его еще "умнее" и функциональнее.

О новых возможностях машины рассказали на официальном сайте.

По словам разработчиков, новое программное обеспечение сделало Spot более автономным и независимым. Робот научился динамически планировать маршруты, обходить препятствия, которые случайно возникают на его пути, а также открывать двери с ручкой типа пуш-бар. Благодаря этой особенности он может выполнять запланированные задачи без участия человека.

Кроме того, обновленная система позволяет Spot детально изучать обстановку при помощи камеры, которая используется для распознавания локации. Система искусственного интеллекта способна собирать данные при помощи датчиков и уведомлять людей о важных событиях, для этого можно даже настроить специальные сигналы тревоги.

Фото: Boston Dynamics

Робот каждый раз фотографирует местность под одним и тем же углом, а люди-инспекторы в реальном времени могут следить за изменениями, которые улавливает специальное компьютерное зрение, например, скачки температуры и появление дыма. Spot получил режим разделенного экрана, который одновременно показывает изображения как с передней, так и с задней камеры. Вдобавок, робота можно подключить к таким сервисам, как AWS, Azure, IBM Maximo.

Пока Spot далек от повсеместного применения и не подходит на роль механического домашнего любимца как минимум из-за высокой цены — около $74,5 тыс. В то же время, масштабное обновление показывает развитие и большие перспективы технологии робо-псов, которые учатся выполнять все новые и новые задания без пристального контроля со стороны людей.

