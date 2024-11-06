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Недорогой семейный кроссовер Ford на 367 сил рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Ford | Ford Equator получил новую переднюю часть

Большой кроссовер Ford Equator претерпел изменения снаружи и внутри. Семейная модель получит плагин-гибридную установку мощностью 367 сил.

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Опубликовано фото Ford Equator 2025. Доступный семейный кроссовер стоимостью от $25 000 презентуют 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Ford Equator 2025, новый Ford Equator, кроссовер Ford, кроссовер Ford Fullscreen
Сзади заменили фонари
Фото: Ford

Кроссовер Ford Equator — бюджетная модель, которая занимает нишу между Ford Equator Sport и Edge. 4,9-метровое авто предлагают в версиях на 5, 6 и 7 мест.

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Новый Ford Equator получил более узкую решетку радиатора и измененные фары, соединенные светодиодной полосой. Сзади установили изогнутые фонари.

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В салоне установили новикермо и сиденья
Фото: Ford

В салоне заменили руль и передние сиденья. Как и раньше, на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Кроссовер богато оснащен — в базовой версии есть панорамная крыша, навигация, парковочный автопилот и электропривод двери багажника.

салон Ford Equator, Ford Equator 2025, новый Ford Equator, кроссовер Ford, кроссовер Ford Fullscreen
Кроссовер доступен в версиях на 5, 6 и 7 мест
Фото: Ford

Линейку двигателей пополнит плагин-гибридная установка с 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и 218-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 367 сил. Пока не известно, останется ли версия с 2,0-литровой 224-сильной турбочетверкой.

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