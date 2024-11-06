Недорогий сімейний кросовер Ford на 367 сил розсекретили до прем'єри (фото)

Великий кросовер Ford Equator зазнав змін зовні та всередині. Сімейна модель отримає плагін-гібридну установку потужністю 367 сил.

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Опубліковано фото Ford Equator 2025. Доступний сімейний кросовер вартістю від $25 000 презентують 15 листопада на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Autohome.

Ззаду замінили ліхтарі Фото: Ford

Кросовер Ford Equator – бюджетна модель, яка займає нішу між Ford Equator Sport та Edge. 4,9-метрове авто пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць.

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Новий Ford Equator отримав вужчу решітку радіатора та змінені фари, з’єднані світлодіодною смугою. Ззаду встановили вигнуті ліхтарі.

У салоні встановили новікермо та сидіння Фото: Ford

У салоні замінили кермо та передні сидіння. Як і раніше, на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї. Кросовер багато оснащений – в базовій версії є панорамний дах, навігація, паркувальний автопілот та електропривід дверей багажника.

Кросовер доступний у версіях на 5, 6 та 7 місць Фото: Ford

Лінійку двигунів поповнить плагін-гібридна установка із 1,5-літровим турбодвигуном на 150 к. с. та 218-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 367 сил. Наразі не відомо, чи залишиться версія із 2,0-літровою 224-сильною турбочетвіркою.

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