Яким буде Інтернет у 2046 році: розробники створили сервіс, який переносить на 25 років уперед

У найближчі десятиліття люди ризикують повністю втратити безкоштовний сегмент інтернету й опинитися залежними від "драконівських" законів про авторські права.

Новий проект організації "Архів інтернету" (Internet Archive) показав, який вигляд Всесвітня павутина може мати у 2046 році.

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Про це пише видання ArsTechnica.

"Архів інтернету" є розробником сервісу Wayback Machine, що дозволяє повернутися в минуле та подивитися, який вигляд мали старі версії вебсайтів.

Тепер організація на честь свого 25-річного ювілею запустила систему, діаметрально протилежну Wayforward Machine, яка пророкує, яким стане інтернет у майбутньому. Сервіс дозволяє заглянути максимум на 25 років вперед — достатньо просто ввести вебадресу, який цікавить вас.

"Спробуйте наш новий Wayforward Machine, щоб зануритися у світ, де доступ до знань перебуває під загрозою", — відзначили творці сервісу на сайті.

[ + – ] Такий вигляд може мати Facebook у майбутньому Фото: Скриншот

Судячи з результатів прогнозу, до 2046 року сторінки в інтернеті кишітимуть анімованими рекламними банерами, невразливими для розширень-блокувальників і антиспаму, які також будуть "тікати" від курсора. Крім того, користувачі стикатимуться з попередженнями про порушення закону при переході на заборонені сайти.

Деякі сервіси можуть також вимагати біометричні документи для підтвердження особи. При цьому популярні ресурси почнуть поголовно вимагати гроші за перегляд контенту. Можуть з'являтися спливаючі вікна такого характеру: "Власник зробив цей контент недоступним у вашому політичному блоці. Авторське право на цей матеріал було продовжено ще на 200 років".

Творці Wayforward Machine припускають, що у 2023 році влада по всьому світу заборонить наскрізне шифрування даних, у 2024 році введуть "драконівські" закони про цифрове авторське право.

У 2043 році "Архів інтернету" буде змушений піти в підпілля разом із іншими проектами, які відкрито поширюють знання, а у 2044 році знищать останню фізичну копію роману Джорджа Орвела "1984", який згодом стане символом повстання проти диктатури в інтернеті.

Зрозуміло, це все лише фантазії та суб'єктивні припущення розробників, а не достовірне передбачення майбутнього всього людства. Мета Wayforward Machine полягає в тому, щоб вказати користувачам мережі на небезпечні загрози для відкритого інтернету та безкоштовних сервісів, таких як Wayback Machine.

Раніше писали, що топменеджер SoftBank передбачив технологічну революцію. На його думку, роботи зі штучним інтелектом зможуть працювати в 10 разів ефективніше за людей, тому дадуть поштовх у розвитку економіки та назавжди усунуть брак робочих. Зокрема, 100 мільйонів "розумних" машин забезпечать Японії робочу силу, як у мільярда людей.