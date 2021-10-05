Уничтожит Интернет, сломает экономику: СМИ рассказали о последствиях следующей магнитной бури (видео)

Отсутствие доступа к Сети может привести к огромным экономическим потерям. Одни только США будут лишатся до $7,2 млрд ежедневно.

Недавно профессор Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти презентовала исследование, в котором обрисовала возможность того, что следующая солнечная (гелиомагнитная) буря может "стереть с лица земли Интернет". Ученая обратила внимание сообщества на уязвимости, присутствующие в глобальной интернет-инфраструктуре и призвала исправить их в обозримом будущем.

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Об этом Фокус подробно писал в данном материале.

А недавно медиа interestingengineering.com презентовало видео, в котором подробно рассказывается об этих самых уязвимостях и о том, как можно избавиться от них.

"Оказывается, электронные системы подводных интернет-кабелей очень уязвимы перед мощным излучением в следствие магнитной бури. Если они пострадают вследствие активности Солнца, то на их ремонт потребуется довольно много времени, ресурсов и денег", — говорится в ролике.

Ученые, опрошенные журналистами, рассказали, что еще одной проблемой для землян может стать "сбой" глобальной экономики.

"Мировая экономика может сильно пострадать, поскольку Интернет сегодня крайне важен, как для для бизнеса, так и для правительств. Многим предприятиям пришлось бы закрыть свои производства, и это приведет к массовым увольнениям — тысячи людей останутся безработными. Фактически, исследования показали, что отключение Интернета в национальном масштабе может стоить экономике США до $7,2 млрд в день", — сказано в видеосюжете.

Что можно сделать, чтобы защитить планету от такого катастрофического сценария? В видео есть несколько ответов на данный вопрос. Предлагается улучшить инфраструктуру и сделать так, чтобы при воздействии негативных факторов, кабели переставали работать в полную силу, что упростит их починку и при этом не лишит юзеров доступа к Сети.

Также хорошим вариантом является задействование Peer-to-Peer сетей (Peer-to-Peer сеть — это тип компьютерной сети, все участники которой равноправны. Сеть децентрализованная и базируется не на архитектуре сервер-клиенты, а из так называемых узел (peer) — клиентских компьютеров, которые одновременно являются и серверами. Такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов и при любых обстоятельствах, — ред.).

Еще один выход из сложной ситуации — беспроводные ячеистые сети. Так называемая ячеистая сетевая топология компьютерной сети имеет конфигурацию ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников. Такие сети часто используют службы экстренной помощи в случае стихийных бедствий — землетрясений, наводнений, пожаров, ураганов.

Ранее мы сообщали о том, по какой причине произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.