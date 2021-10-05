Знищить Інтернет, зламає економіку: ЗМІ розповіли про наслідки наступної магнітної бурі (відео)

Відсутність доступу до Мережі може привести до величезних економічних втрат. Одні тільки США втрачатимуть до $ 7,2 млрд щодня.

Нещодавно професор Каліфорнійського університету Сангіта Абду Джіоті презентувала дослідження, в якому описала можливість того, що наступна сонячна (геліомагнітна) буря може "стерти з лиця землі Інтернет". Вчена звернула увагу спільноти на уразливості, присутні в глобальній інтернет-інфраструктурі і закликала виправити їх у доступному для огляду майбутньому.

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Про це Фокус докладно писав у цьому матеріалі.

А недавно медіа interestingengineering.com презентувало відео, в якому детально розповідається про ці найбільш слабкі місця і про те, як можна позбутися від них.

"Виявляється, електронні системи підводних інтернет-кабелів дуже уразливі перед потужним випромінюванням від магнітної бурі. Якщо вони постраждають внаслідок активності Сонця, то на їх ремонт знадобиться досить багато часу, ресурсів і грошей", — йдеться в ролику.

Вчені, опитані журналістами, розповіли, що ще однією проблемою для землян може стати "збій" глобальної економіки.

"Світова економіка може сильно постраждати, оскільки Інтернет сьогодні вкрай важливий, як для для бізнесу, так і для урядів. Багатьом підприємствам довелося б закрити свої виробництва, і це призведе до масових звільнень — тисячі людей залишаться безробітними. Фактично, дослідження показали, що відключення Інтернету у національному масштабі може коштувати економіці США до $7,2 млрд на день", — сказано у відеосюжеті.

Що можна зробити, щоб захистити планету від такого катастрофічного сценарію? У відео є кілька відповідей на це питання. Пропонується поліпшити інфраструктуру і зробити так, щоб під час впливу негативних чинників, кабелі переставали працювати у повну силу, що спростить їх лагодження та при цьому не позбавить користувачів доступу до Мережі.

Також хорошим варіантом є залучення Peer-to-Peer мереж (Peer-to-Peer мережа — це тип комп'ютерної мережі, всі учасники якої рівноправні. Мережа децентралізована і базується не на архітектурі сервер-клієнти, а з так званих вузлів (peer) — клієнтських комп'ютерів, які одночасно є і серверами. Така організація дозволяє зберігати працездатність мережі при будь-якій кількості і будь-якому поєднанні доступних вузлів і за будь-яких обставинах, — ред.).

Ще один вихід зі складної ситуації — бездротові коміркові мережі. Так звана коміркова мережева топологія комп'ютерної мережі має конфігурацію осередків, в якій робочі станції мережі з'єднуються один з одним і здатні приймати на себе роль комутатора для інших учасників. Такі мережі часто використовують служби екстреної допомоги під час стихійних лих — землетрусів, повеней, пожеж, ураганів.

Раніше ми повідомляли про те, через що стався глобальний збій у роботі соціальних мереж Facebook, Instagram і месенджера WhatsApp.