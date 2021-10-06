Apple отметила десятилетие со дня смерти Джобса

На сайте компании появился ролик с известными цитатами знаменитости

Компания Apple почтила память своего основателя Стива Джобса, которого уже десять лет нету в живых. На сайте Apple появился новый дизайн и видеоролик, посвященный Джобсу, сообщает The Verge.

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Речь идет о размещенном на сайте слайд-шоу из фотографий Джобса, а также фильме с его известными цитатами и памятными моментами продолжительностью в три минуты.

Появилось на сайте компании и заявление семьи Стива Джобса. Его близкие написали, что основатель Apple, "даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни".

"Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал", — отмечается в заявлении, говорится в сообщении.

Действующий генеральный директор компании Тим Кук также почтил память своего коллеги в Twitter.

"Трудно поверить, что прошло 10 лет. Празднуем тебя сегодня и всегда", — написал он.

Стив Джобс был основателем, членом совета директоров и генеральным директором корпорации Apple Inc. Потеряв власть в борьбе с советом директоров в 1985 году, Джобс был уволен из компании, после чего организовал NeXT, которая специализировалась на рынках бизнеса и высшего образования. В 1996 году Джобс вернулся в Apple на должность генерального директора, проработав на ней до своей смерти в 2011 году.

Причиной смерти Стива Джобса, которая пришла к нему 5 октября 2011 года, стал рак поджелудочной железы. О диагнозе он узнал еще в 2003 году. На тот момент опухоль была операбельна, однако в течение девяти месяцев Джобс отказывался от хирургического вмешательства, после чего она распространилась на печень.

Фокус ранее писал, что в США создадут Сад национальных героев, где разместят памятники известным американским людям, среди которых и Стив Джобс.