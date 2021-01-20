Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу

Американский лидер подписал указ о создании "Сада национальных героев".

Президент США Дональд Трамп подписал один из последних своих указов перед тем, как покинет Белый дом. Он постановил создать Сад национальных героев, в котором будут размещены памятники известным американским людям.

"Сад национальных героев" — это ответ Америки на эту опрометчивую попытку опорочить наших выдающихся деятелей, национальные ценности и весь образ жизни", — сказано в указе.

Среди людей, которым Трамп предлагает установить памятники — один из основателей Apple Стив Джобс, мультипликатор Уолт Дисней, певица Уитни Хьюстон, боксер Мухаммед Али, баскетболист Коби Брайянт, певец Фрэнк Синатра. Всего список насчитывает двести человек.

Напомним, 19 января 2021 года Дональд Трамп последний раз обратился к американской нации как 45-й президент США.

20 января должна состояться инаугурация избранного президентом США Джо Байдена. Из-за пандемии он принесет присягу перед небольшим собранием людей. Традиционную "публику" на Национальной аллее перед зданием Конгресса решили заменить 200 тысячами маленьких флагов США.

На инаугурации Джо Байдена охрану правопорядка будут обеспечивать 25 тысяч Нацгвардейцев. ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности.

Ранее первая леди США Мелания Трамп обратилась к американской нации с прощальной речью.