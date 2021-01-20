Трамп розпорядився встановити пам'ятники Волту Діснею і Стіву Джобсу

Американський лідер підписав указ про створення "Саду національних героїв".

Президент США Дональд Трамп підписав один з останніх своїх указів перед тим, як покине Білий дім. Він постановив створити Сад національних героїв, в якому будуть розміщені пам'ятники відомим американським людям.

"Сад національних героїв" — це відповідь Америки на цю необачну спробу зганьбити наших видатних діячів, національні цінності і весь спосіб життя", — сказано в указі.

Серед людей, яким Трамп пропонує встановити пам'ятники — один із засновників Apple Стів Джобс, мультиплікатор Волт Дісней, співачка Вітні Г'юстон, боксер Мухаммед Алі, баскетболіст Кобі Браянт, співак Френк Сінатра. Усього список налічує двісті чоловік.

Нагадаємо, 19 січня 2021 року Дональд Трамп востаннє звернувся до американської нації як 45-й президент США.

20 січня має відбутися інавгурація обраного президентом США Джо Байдена. Через пандемію він складе присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національної алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.

На інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечуватимуть 25 тисяч нацгвардейців. ФБР прогнозує збройні марші, усі 50 штатів в бойовій готовності.

Раніше перша леді США Меланія Трамп звернулася до американської нації з прощальною промовою.