"Все только начинается": прощальное обращение президента США Дональда Трампа (видео)

Дональд Трамп заявил, что политическое движение, которое он создал, "еще только начинается".

19 января 2021 года Дональд Трамп последний раз обратился к американской нации как 45-й президент США. Его выступление опубликовано на канале "Белого дома" в YouTube.

Трамп во время выступления заявил, что его повестка дня была "не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации".

"Мы сделали то, ради чего пришли. И даже больше", — сказал президент Трамп в своей прощальной речи.

Во время своего выступления уходящий президент подчеркнул, что гордится тем, что "не начал ни одной войны".

Также Трамп осудил штурм Капитолия, который произошел 7 января.

"Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы, американцы, чтим. Его нельзя терпеть", — сказал президент США в своем прощальном выступлении.

Уходящий президент отметил, что он "восстановил союзы США с другими странами" и "противостоял Китаю как никогда раньше".

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти, я хочу чтобы вы знали, что политическое движение, которое я создал, еще только начинается", — сказал президент Трамп в своей прощальной речи.

[ + – ] Прощальная речь президента Трампа

Отметим, завтра, 20 января должна состояться инаугурация избранного президентом США Джо Байдена. Из-за пандемии он принесет присягу перед небольшим собранием людей. Традиционную "публику" на Национальной аллее перед зданием Конгресса решили заменить 200 тысячами маленьких флагов США.

На инаугурации Джо Байдена охрану правопорядка будут обеспечивать 25 тысяч Нацгвардейцев. ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности.

Ранее первая леди США Мелания Трамп обратилась к американской нации с прощальной речью.