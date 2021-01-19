"Усе тільки починається": прощальне звернення президента США Дональда Трампа (відео)

Під час виступу 45-й президент Сполучених Штатів зізнався в почутті гордості за те, що взяв на себе "найважчі бої" і "не почав жодної війни".

19 січня 2021 року Дональд Трамп востаннє звернувся до американської нації як 45-й президент США. Його виступ опубліковано на каналі "Білого дому" в YouTube.

"Я взяв на себе жорсткі битви, найважчі бої, найважчі рішення. Адже саме для цього ви мене обирали", — сказав президент Трамп у прощальній промові.

Він заявив, що його порядок денний був «не про правих чи лівих, не про республіканців або демократів, а про благо нації".

"Ми зробили те, заради чого прийшли. І навіть більше", — сказав Трамп.

Під час свого виступу колишній президент підкреслив, що пишається тим, що "не почав жодної війни".

Також Трамп засудив штурм Капітолію, який стався 7 січня.

"Усі американці були в жаху від нападу на Капітолій. Політичне насильство — це напад на все, що ми, американці, шануємо. Цього не можна терпіти", — сказав президент США у своєму прощальному виступі.

Президент, який покидає посаду, зазначив, що "відновив союзи США з іншими країнами" і "протистояв Китаю як ніколи раніше".

"Тепер, коли я готуюся до передачі влади, я хочу щоб ви знали, що політичний рух, який я створив, ще тільки починається", — сказав президент Трамп у своїй прощальній промові.

[ + – ] Прощальна промова президента Трампа

Відзначимо, завтра, 20 січня має відбутися інавгурація обраного президентом США Джо Байдена. Через пандемію він складе присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національної алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.

На інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечуватимуть 25 тисяч Нацгвардейців. ФБР прогнозує збройні марші, усі 50 штатів у бойовій готовності.

Раніше перша леді США Меланія Трамп звернулася до американської нації з прощальною промовою.