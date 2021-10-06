Apple відзначила десятиріччя з дня смерті Джобса

На сайті компанії з'явився ролик із відомими цитатами знаменитості.

Компанія Apple вшанувала пам'ять свого засновника Стіва Джобса, якого вже десять років немає в живих. На сайті Apple з'явився новий дизайн і відеоролик, присвячений Джобсу, повідомляє The Verge.

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Йдеться про розміщене на сайті слайд-шоу з фотографій Джобса, а також фільм з його відомими цитатами і пам'ятними моментами тривалістю в три хвилини.

З'явилася на сайті компанії і заява сім'ї Стіва Джобса. Його близькі написали, що засновник Apple, "навіть коли страждав від болю, не втрачав віри в красу життя".

"Ось вже десять років ми сумуємо і намагаємося примиритися з втратою. Усі ми знайшли розраду по-своєму, але нас об'єднує любов до Стіва і подяка за те, що він нам показав", — наголошується в заяві, йдеться в повідомленні.

Чинний генеральний директор компанії Тім Кук також вшанував пам'ять свого колеги в Twitter.

"Важко повірити, що минуло 10 років. Святкуємо тебе сьогодні та завжди", — написав він.

Стів Джобс був засновником, членом ради директорів і генеральним директором корпорації Apple Inc. Втративши владу в боротьбі з радою директорів у 1985 році, Джобс був звільнений з компанії, після чого організував NeXT, яка спеціалізувалася на ринках бізнесу та вищої освіти. У 1996 році Джобс повернувся в Apple на посаду генерального директора, пропрацювавши на ній до своєї смерті в 2011 році.

Причиною смерті Стіва Джобса, яка настала 5 жовтня 2011 року, став рак підшлункової залози. Про діагноз він дізнався ще в 2003 році. На той момент пухлина була операбельна, однак протягом дев'яти місяців Джобс відмовлявся від хірургічного втручання, після чого вона поширилася на печінку.

Фокус раніше писав, що в США створять Сад національних героїв, де розмістять пам'ятники відомим американським людям, серед яких і Стів Джобс.