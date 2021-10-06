У Facebook в заложниках. Почему для некоторых стран падение соцсетей стало катастрофой

Есть страны, где Facebook буквально ассоциируется с Глобальной сетью, и приостановка его работы на 6 ч стала настоящим кошмаром для юзеров из этих стран. Именно по этой причине платформу необходимо лишить монополии.

Многие пользователи из США и Европы буквально сбежали в Twitter и Telegram, чтобы постить там мемы о падении Facebook и его платформ и шутить об отдыхе от соцсетей. Однако в Бразилии, Афганистане, Индонезии и ряде других стран, где все — и жизнь, и работа, — буквально завязаны на сервисах Facebook, приостановка их работы стала настоящим кошмаром, хотя длилась всего 6 часов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Люди буквально стали заложниками BigTech

"BigTech-компании — это гораздо больше, чем приложения, платформы и сервисы. Они выстроили структуру, на которую опирается наш бизнес и ежедневные коммуникации. Amazon Web Services — это серверы обеспечивающие работу огромной части Сети, это и рекламные технологии, а алгоритмы поиска Google — это онлайн-структура нашего повседневного взаимодействия, Facebook и WhatsApp — порталы, через которые часть мира попадает в Интернет", — пишет колумнист Мэтью Голтом и приводит следующий пример, демонстрирующий, насколько сильно соцсеть ассоциируется у людей с Интернетом.

"После сбоя в работе сервисов Патрик Муйя, представитель министерства связи Демократической Республики Конго написал в Twitter: "Интернет-соединение не было прервано по всей стране. Скорее, произошло глобальное отключение электричества, нанесшее ущерб WhatsApp, Facebook и Instagram. Другие сервисы, такие как Twitter, работают нормально. То же самое и с просмотром веб-страниц".

Имея огромную пользовательскую базу в Северной Америке и Европе, Facebook расширился по всему миру с помощью программы Free Basics, которая не просто предоставляет урезанную версию платформы в таких странах, как Судан, но и отвечает за прокладку оптоволоконных кабелей, и за создание базовой инфраструктуры связи в Африке.

Падение WhatsApp подвергло людей опасности

Падение Facebook привело и к сбою в работе WhatsApp, мессенджера, обеспечивающего связь миллиардам людей по всей планете.

"Уход из Афганистана, каким бы катастрофическим он ни был, в основном координировался через WhatsApp. Мессенджер настолько популярен в этой стране, что талибы начали предлагать квазигосударственные услуги через него. Да и правительства других стран используют сервис для управления госуслугами", — пишет автор. "Когда стало очевидно, что США буквально бросают афганцев, активисты организовали "Цифровой Дюнкерк", чтобы эвакуировать как можно больше людей. Они общались и координировали свои действия через WhatsApp".

"Потеря связи друг с другом и с надежными союзниками… разрушительна", — прокомментировала MIT Technology Review индийская журналистка и организатор эвакуации Ручи Кумар, имея ввиду простой в работе мессенджера.

Также в Афганистане мессенджер является основным организационным инструментом женского движения, противостоящего талибам, сообщает колумнист.

Что значат платформы Facebook для разных стран

В Ливане люди используют WhatsApp для организации уличных протестов и связи с теми, кто попал под репрессии со стороны правительства.

В Бразилии мессенджер является важной частью онлайнового бизнеса. Приложение настолько популярно в Южной Америке, что Бразилия стала первой страной, получившей доступ к сервису платежей через WhatsApp, благодаря которому можно оплачивать покупку товаров и услуг. И этим инструментом пользуются многие предприниматели в этой стране.

"Когда в течение 6 ч не работали WhatsApp, Facebook, Instagram, мы с вами сбежали в Twitter и Telegram, а бренды там рассказывали, как весело от того, что произошло отключение. В Бразилии, Судане и Афганистане люди внезапно потеряли связь с близкими и перестали вести дела. Беженцы, покидающие Сирию, больше не могли общаться с родственниками или координировать свои действия с активистами, помогающими им бежать", — пишет Голтом.

Шесть часов — это немного, по большому счету, и Facebook удалось вернуть WhatsApp и Instagram в онлайн. Но отключение показало, насколько мы зависимы от соцсетей и какими уязвимыми они нас делают.

"Мы не должны позволять одной компании управлять такой большой частью мира. Шесть часов — это слишком много для того, чтобы не работал такой важный способ связи, как WhatsApp. На Западе мы воспринимали эти 6 ч как шутку. Мы отдохнули от соцсетей. Но для остального мира это стало напоминанием о том, что одна компания из США буквально управляет их жизнью", — резюмирует автор.

Ранее мы сообщали, что американский политик предложила лишить Facebook монополии.