"Сломайте их!": представитель Конгресса США призвала остановить монополию Facebook

Александрия Окасио-Кортес уверена, что недавний сбой в работе соцсетей, принадлежащих корпорации Facebook, нанес огромный ущерб IT-рынку.

Представитель Конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала бороться с монополией корпорации Facebook, которая угрожает мировому сообществу.

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Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

Как отметила член Палаты представителей США, доминирующее положение Facebook на мировом рынке нанесло большой вред свободному сообществу и демократии. Политик обратила внимание, что компания стремится купить, скопировать или уничтожить любую платформу, которая может составить ей конкуренцию. Именно поэтому недавний сбой вызвал столь губительные последствия.

"Если бы монополистическое поведение Facebook было остановлено…примерно в то время, когда он начал приобретать конкурентов, таких как Instagram, миллионы людей, которые зависят от WhatsApp и пр. в общении или работе, сейчас были бы в порядке. Сломайте их", — призвала она.

В качестве примера политик привела мессенджер WhatsApp, который был создан американскими программистами Яном Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году, а в 2014 году Facebook Inc выкупила права на проект. Стоимость сделки составила $22 млрд.

"WhatsApp не был создан Facebook. Это был самостоятельный успех. FB испугался и купил его", — заявила демократка. — "Латинская Америка живет в WhatsApp. Я удивлена, что так много людей недооценивают катастрофичность этого падения (приостановку работы соцсетей 4 октября, — прим. ред.)".

Как пишет Bloomberg, Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Facebook, обвинив корпорацию в использовании антиконкурентной стратегии при покупке компаний, включая социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, с целью нейтрализовать их как потенциальных конкурентов. В прошлом ведомство одобрило обе сделки, но теперь требует их расторгнуть.

Ранее стало известно, почему произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Как выяснили специалисты Cloudfare, сервисы компании попросту отключились от Интернета, будто "выдернули кабели". Социальные сети были недоступны для пользователей около шести часов.

Писали также, что бывшая сотрудница дала показания против Facebook в Сенате США, где состоялось слушания о злоупотреблениях компании. По ее словам, разработчики знали о том, насколько сильно их продукты вредят несовершеннолетним, но продолжала использовать манипулятивные алгоритмы ради прибыли.

До этого журналисты WSJ представили документы о том, что соцсеть Instagram пагубно влияет на девочек-подростков. Внутренние исследования Facebook показали, что у 13,5% юных пользователей участились мысли о самоубийстве, а у 17% ухудшились проблемы с питанием.