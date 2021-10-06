"Зламайте їх!": представниця Конгресу США закликала зупинити монополію Facebook

Олександрія Окасіо-Кортес упевнена, що недавній збій у роботі соцмереж, що належать корпорації Facebook, завдав величезної шкоди IT-ринку.

Представниця Конгресу США Олександрія Окасіо-Кортес закликала боротися з монополією корпорації Facebook, яка загрожує світовій спільноті.

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Про це політикиня написала на своїй сторінці у Twitter.

Як зазначила членкиня Палати представників США, домінуюче становище Facebook на світовому ринку завдало великої шкоди вільній спільноті та демократії. Політикиня звернула увагу, що компанія прагне купити, скопіювати або знищити будь-яку платформу, яка може скласти їй конкуренцію. Саме тому недавній збій викликав настільки згубні наслідки.

"Якби монополістичну поведінку Facebook було зупинено ... приблизно в той час, коли він почав набувати конкурентів, таких як Instagram, мільйони людей, які залежать від WhatsApp тощо у спілкуванні або роботі, зараз були б у порядку. Зламайте їх", — закликала вона.

Як приклад політикиня навела месенджер WhatsApp, який був створений американськими програмістами Яном Кумом і Браяном Ектоном у 2009 році, а у 2014 році Facebook Inc викупила права на проект. Вартість угоди склала $22 млрд.

"WhatsApp не була створена Facebook. Це був самостійний успіх. FB злякався і купив його, — заявила демократка. — Латинська Америка живе в WhatsApp. Я здивована, що так багато людей недооцінюють катастрофічність цього падіння (призупинення роботи соцмереж 4 жовтня, — прим. ред.)".

Як пише Bloomberg, Федеральна торгова комісія США подала до суду на Facebook, звинувативши корпорацію у використанні антиконкурентної стратегії при покупці компаній, включаючи соціальну мережу Instagram і месенджер WhatsApp, із метою нейтралізувати їх як потенційних конкурентів. У минулому відомство схвалило обидві угоди, але тепер вимагає їх розірвати.

Раніше стало відомо, чому стався збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp. Як з'ясували фахівці Cloudfare, сервіси компанії просто відключилися від інтернету, ніби "висмикнули кабелі". Соціальні мережі були недоступні для користувачів близько шести годин.

Писали також, що колишня співробітниця дала свідчення проти Facebook у Сенаті США, де відбулося слухання про зловживання компанії. За її словами, розробники знали про те, наскільки сильно їхні продукти шкодять неповнолітнім, але продовжувала використовувати маніпулятивні алгоритми заради прибутку.

До цього журналісти WSJ представили документи про те, що соцмережа Instagram згубно впливає на дівчаток-підлітків. Внутрішні дослідження Facebook показали, що у 13,5% юних користувачів почастішали думки про самогубство, а у 17% погіршилися проблеми з харчуванням.