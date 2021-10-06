У Facebook в заручниках. Чому для деяких країн падіння соцмереж стало катастрофою

Є країни, де Facebook буквально асоціюється з глобальною мережею, і припинення його роботи на 6 год. стала справжнім кошмаром для користувачів із цих країн. Саме з цієї причини платформу необхідно позбавити монополії.

Багато користувачів із США та Європи буквально втекли в Twitter і Telegram, щоб постити там меми про падіння Facebook і його платформ і жартувати про відпочинок від соцмереж. Однак у Бразилії, Афганістані, Індонезії та низці інших країн, де все — і життя, і робота, — буквально зав'язані на сервісах Facebook, припинення їх роботи стало справжнім кошмаром, хоча тривало всього 6 годин.

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Люди буквально стали заручниками BigTech

"BigTech-компанії — це набагато більше, ніж додатки, платформи та сервіси. Вони збудували структуру, на яку спирається наш бізнес і щоденні комунікації. Amazon Web Services — ці сервери забезпечують роботу величезної частини мережі, це й рекламні технології, а алгоритми пошуку Google — це онлайн-структура нашої повсякденної взаємодії, Facebook і WhatsApp — портали, через які частина світу потрапляє в інтернет", — пише колумніст Метью Голтом і наводить такий приклад, який демонструє, наскільки сильно соцмережа асоціюється в людей із інтернетом.

"Після збою в роботі сервісів Патрік Муйя, представник міністерства зв'язку Демократичної Республіки Конго, написав у Twitter: "Інтернет-з'єднання не було перерване по всій країні. Швидше, сталося глобальне відключення електрики, яке завдало шкоди WhatsApp, Facebook та Instagram. Інші сервіси, такі як Twitter, працюють нормально. Те ж саме і з переглядом вебсторінок".

Маючи величезну призначену для користувача базу в Північній Америці та Європі, Facebook розширився по всьому світу за допомогою програми Free Basics, яка не просто надає урізану версію платформи в таких країнах як Судан, а й відповідає за прокладку оптоволоконних кабелів і за створення базової інфраструктури зв'язку в Африці.

Падіння WhatsApp наразило людей на небезпеку

Падіння Facebook призвело й до збою в роботі WhatsApp, месенджера, що забезпечує зв'язок мільярдам людей по всій планеті.

"Відхід із Афганістану, яким би катастрофічним він не був, в основному координувався через WhatsApp. Месенджер настільки популярний у цій країні, що таліби почали пропонувати квазідержавні послуги через нього. Та й уряди інших країн використовують сервіс для управління держпослугами, — пише автор. — Коли стало очевидно, що США буквально кидають афганців, активісти організували "Цифровий Дюнкерк", щоб евакуювати якомога більше людей. Вони спілкувалися та координували свої дії через WhatsApp".

"Втрата зв'язку одне з одним і з надійними союзниками ... руйнівна", — прокоментувала MIT Technology Review індійська журналістка й організаторка евакуації Ручі Кумар, маючи на увазі простий у роботі месенджер.

Також в Афганістані месенджер є основним організаційним інструментом жіночого руху, що протистоїть талібам, повідомляє колумніст.

Що означають платформи Facebook для різних країн

У Лівані люди використовують WhatsApp для організації вуличних протестів і зв'язку з тими, хто потрапив під репресії з боку уряду.

У Бразилії месенджер є важливою частиною онлайнового бізнесу. Додаток настільки популярний у Південній Америці, що Бразилія стала першою країною, що отримала доступ до сервісу платежів через WhatsApp, завдяки якому можна оплачувати покупку товарів і послуг. І цим інструментом користуються багато підприємців у цій країні.

"Коли протягом 6 год. не працювали WhatsApp, Facebook, Instagram, ми з вами втекли у Twitter і Telegram, а бренди там розповідали, як весело від того, що сталося відключення. У Бразилії, Судані й Афганістані люди раптово втратили зв'язок із близькими та перестали вести справи. Біженці, які залишають Сирію, більше не могли спілкуватися з родичами або координувати свої дії з активістами, які допомагають їм утікати", — пише Голтом.

Шість годин — це небагато, за великим рахунком, і Facebook вдалося повернути WhatsApp та Instagram в онлайн. Але відключення показало, наскільки ми залежні від соцмереж і якими вразливими вони нас роблять.

"Ми не повинні дозволяти одній компанії керувати такою великою частиною світу. Шість годин — це занадто багато для того, щоб не працював такий важливий спосіб зв'язку як WhatsApp. На Заході ми сприймали ці 6 год. як жарт. Ми відпочили від соцмереж. Але для решти світу це стало нагадуванням про те, що одна компанія з США буквально управляє їхнім життям", — резюмує автор.

Раніше ми повідомляли, що американська політикиня запропонувала позбавити Facebook монополії.