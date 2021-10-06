Новая презентация Apple: что компания покажет в начале ноября 2021 года

Гвоздем программы должны стать ноутбуки MacBook Pro с новым 10-ядерным процессором M1X, разработанным в двух вариациях.

Компания Apple готовится к новой презентации, которая должна состояться в конце октября или в начале ноября 2021 года.

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Об этом пишет издание Engadget, ссылаясь на рассылку Power On от агентства Bloomberg.

Традиционно на следующей презентации Apple представит устройства Mac. К примеру, в прошлом году, такое мероприятие состоялось в средине осени. Тогда, в начале ноября, показали Mac на базе чипа M1. По словам журналиста Марка Гурмана, новый ноутбук MacBook Pro с процессором M1X на базе ARM разработчики представят "в следующем месяце", то есть тоже в ноябре.

Аналитик предполагает, что на презентации Apple покажет два варианта 10-ядерных M1X с восемью высокопроизводительными и двумя экономичными ядрами. Они могут отличаться количеством графических ядер: 16 у более дорогой и 32 у более дешевой модели. Марк Гурман также утверждает, что "яблочная" компания работает над высокопроизводительным чипом для будущего персонального компьютера Mac Pro и M2 для MacBook Air, iMac и младших моделей MacBook Pro.

Портал AppleTrack в своем отчете сообщал о том, что новые компьютеры Mac с чипом M1X могут получить только 32 Гб оперативной памяти. По мнению аналитиков, Apple может пойти на такой шаг из-за невостребованности модели с 64 Гб. Другие же источники ожидают, что Mac 2021 года таки получат версию с увеличенным объемом ОЗУ вместе с улучшенными возможностями для нейронной обработки данных.

С начала 2021 года в Сети распространяются слухи о новых моделях MacBook Pro. Год назад вышла первая 13-дюймовая модель брендового ноутбука с процессором М1 — в остальном она была практически идентична предыдущей. 16-дюймовый MacBook Pro и вовсе не обновлялся с 2019 года, поэтому сообщество ждет полного обновления серии.

Предполагается, что на презентации в ноябре Apple представит MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов в обновленных корпусах. Модель может получить HDMI-порт, кардридер для SD, более быструю зарядку и разъем для MagSafe. Согласно некоторым источникам, Apple откажется от сенсорной панели, которой оснастили MacBook Pro 2016 года.

14 сентября Apple провела презентацию, на которой показала iPhone 13, iPad mini и Apple Watch. Новый смартфон компании получил уменьшенный фронтальный вырез, процессор Apple A15 Bionic и увеличенную яркость экрана — на 28%. iPad 2021 года выпуска станет самой доступной моделью бренда, его оснастили процессором Apple A13 Bionic. Модель Mini изменилась сильнее всего, получила тонкие рамки, 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с IPS панелью и кнопку включения в виде Touch ID.