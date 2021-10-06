Нова презентація Apple: що компанія покаже на початку листопада 2021 року

Родзинкою програми повинні стати ноутбуки MacBook Pro з новим 10-ядерним процесором M1X, розробленим у двох варіаціях.

Компанія Apple готується до нової презентації, яка повинна відбутися в кінці жовтня або на початку листопада 2021 року.

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Про це пише видання Engadget, посилаючись на розсилку Power On від агентства Bloomberg.

Традиційно на наступній презентації Apple представить пристрої Mac. Наприклад, минулого року такий захід відбувся в середині осені. Тоді, на початку листопада, показали Mac на базі чипа M1. За словами журналіста Марка Гурмана, новий ноутбук MacBook Pro з процесором M1X на базі ARM розробники представлять "наступного місяця", тобто теж у листопаді.

Аналітик припускає, що на презентації Apple покаже два варіанти 10-ядерних M1X із вісьмома високопродуктивними та двома економічними ядрами. Вони можуть відрізнятися кількістю графічних ядер: 16 у дорожчої і 32 у дешевшої моделі. Марк Гурман також стверджує, що "яблучна" компанія працює над високопродуктивним чипом для майбутнього персонального комп'ютера Mac Pro і M2 для MacBook Air, iMac і молодших моделей MacBook Pro.

Портал AppleTrack у своєму звіті повідомляв про те, що нові комп'ютери Mac із чипом M1X можуть отримати тільки 32 Гб оперативної пам'яті. На думку аналітиків, Apple може піти на такий крок через незатребуваність моделі з 64 Гб. Інші ж джерела очікують, що Mac 2021 року таки отримає версію зі збільшеним об'ємом ОЗП разом із поліпшеними можливостями для нейронної обробки даних.

Із початку 2021 року в мережі поширюються чутки про нові моделі MacBook Pro. Рік тому вийшла перша 13-дюймова модель брендового ноутбука з процесором М1 — в іншому вона була практично ідентична до попередньої. 16-дюймовий MacBook Pro і зовсім не оновлювався з 2019 року, тому спільнота чекає повного оновлення серії.

Передбачається, що на презентації в листопаді Apple представить MacBook Pro з діагоналями 14 і 16 дюймів в оновлених корпусах. Модель може отримати HDMI-порт, кардридер для SD, швидшу зарядку та роз'єм для MagSafe. Згідно з деякими джерелами, Apple відмовиться від сенсорної панелі, якою оснастили MacBook Pro 2016 року.

14 вересня Apple провела презентацію, на якій показала iPhone 13, iPad mini і Apple Watch. Новий смартфон компанії отримав зменшений фронтальний виріз, процесор Apple A15 Bionic і збільшену яскравість екрану — на 28%. iPad 2021 року випуску стане найдоступнішою моделлю бренду, його оснастили процесором Apple A13 Bionic. Модель Mini змінилася найсильніше, отримала тонкі рамки, 8,3-дюймовий дисплей Liquid Retina з IPS панеллю та кнопку ввімкнення у вигляді Touch ID.