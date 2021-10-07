Facebook разжигала насилие в Мьянме и Эфиопии, нарушая свою же политику, - The Guardian

Алгоритмы Facebook продвигали страницы с оскорбительным контентом, потому что компания не следит за публикациями на большинстве языков.

В последние годы социальная сеть Facebook подстрекала к насильственным действиям в Мьянме и Эфиопии.

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Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследования экспертов.

Во вторник, 5 октября, бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген выступила в Сенате США с показаниями о злоупотреблениях техногиганта. По ее словам, компания способствовала разжиганию насилия на этнической почве в африканских и азиатских странах, потому что практически не следила за нарушениями своей же политики за пределами США.

"То, что мы видели в Мьянме, и теперь видим в Эфиопии, — это только первые главы ужасающей истории, которую никто не захочет дочитать до конца", — подчеркнула Хоген.

В своих показаниях экс-сотрудница упомянула рейтинг вовлеченности в фактическое разжигание ненависти в странах, таких как Эфиопия. Она напомнила, что Facebook публично признала опасность такого ранжирования без привлечения механизмов безопасности, однако не приняла соответствующих мер для большинства языков мира.

"Это то, что вызывает такие действия, как этническое насилие в Эфиопии", — утверждает Хоген.

В июне 2021 года правозащитная группа Global Witness показала, что алгоритм Facebook продвигал публикации, нарушающие правовую политику корпорации. В частности, призывы к насилию против протестующих, выступивших против государственного переворота в Мьянме, который произошел в феврале. Стоит отметить, что из 53 миллионов жителей страны около половины используют соцсеть, как основной источник информации.

Первым делом эксперты "лайкнули" страницу в поддержку военных Мьянмы, которая не противоречит этическим нормам Facebook. После этого алгоритмы начали предлагать про-военные страницы, содержащие оскорбительные публикации. Как подчеркнула соавтор исследования Рози Шарп, из первых пяти рекомендованных сообществ три нарушали правила FB: подстрекали или прославляли насилие.

"Пропаганда насилия в Интернете наносит реальный вред. Это особенно верно в отношении Мьянмы, где Facebook признал, что он сыграл роль в подстрекательстве к насилию во время военной кампании геноцида против рохинджа", — отметила Роза Шарп.

Она добавила, что власти недостаточно активно пытаются привлечь к ответственности компании, владеющие социальными сетями. По словам Розы Шарп, дальше всех в этой сфере продвинулся Евросоюз, который готовит законопроект о цифровых услугах. Он потребует, чтобы крупные платформы оценивали и снижали риск распространения в Интернете оскорбительного контента. Правозащитница считает такой закон недостаточно эффективным, ведь он позволит государственным регулятором оценивать работу алгоритмов в случае подозрений о правонарушениях.

Три года назад исследование The Guardian показало, что Facebook стал инструментом разжигания ненависти во время кризиса с мусульманскими беженцами рохиджа в Мьянме в 2017 году, которые подверглись нападениям со стороны вооруженных групп и местных сообществ. Тогда националисты и их сторонники распространяли в соцсети тысячи сообщений, в том числе фейки о хранении оружия в мечетях. Позже Facebook признал свою роль в подстрекательстве.

Как пишет The Guardian, похожая ситуация наблюдалась во время вооруженного конфликта между федеральным правительством и Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). В 2019 году бывший эфиопский бегун Хайле Гебрселасси раскритиковал Facebook за "фейковые новости", которые привели к насилию и гибели 81 человека в регионе Оромия.

В 2020 году этническое насилие в Эфиопии вспыхнуло с новой силой. Издание Vice в своем расследование утверждало, что конфликт был усилен быстрым и обширным распространением гневных высказываний и подстрекательством к расправе над оппонентами, которые привели к озлобленности людей.

Ранее Фокус уже писал о том, как экс-сотрудница Фрэнсис Хоген давала показания против Facebook в Сенате США. Она подтвердила, что компания пыталась привлечь несовершеннолетних детей в социальную сеть для получения дополнительной прибыли.